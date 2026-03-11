Orbán Viktor Facebook-videóban reagált az őt és a családját ért újabb brutális ukrán fenyegetésre. A miniszterelnök felhívta hozzátartozóit, és megnyugtatta őket, nincs miért aggódni, ezt már viszont komolyan kell venni.

Orbán Viktor reagált a családját ért brutális ukrán fenyegetésre: mindenki jól van, de ezt már komolyan kell venni! / Fotó: AFP

Orbán Viktor több családtagját felhívta, és igyekezett megnyugtatni őket. Elmondta nekik, hogy a hírekben valószínűleg megjelenik majd az ukrán fenyegetés, ezért fontosnak tartotta személyesen tájékoztatni őket.

Biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek, most már nemcsak engem, hanem titeket is. Gyereket meg unokát is, úgyhogy csak azért hívlak, hogy ne ijedj meg

– mondta az államfő. Hozzátette: szerinte komolyan kell venni a fenyegetést, ugyanakkor nem szabad megijedni. A kormányfő arra kérte családtagjait, hogy ha bármi szokatlant tapasztalnak, szóljanak, ugyanakkor többször is nyugalomra intette őket.

A telefonhívások után Orbán Viktor a kamerához fordulva elmondta: „Ilyenkor összeszalad a család. Jól vannak. Mindenkit kértem, hogy vegyék komolyan, de ne ijedjenek meg. Nem is ijedtek meg, azt hiszem” – mondta. A miniszterelnök szerint az ilyenfajta fenyegetés szokatlan a családja életében, ugyanakkor igyekeznek alkalmazkodni a helyzethez. Hozzátette, ebben szerinte a feleségének „biztosan kulcsszerepe lesz”.

Ukrajna újból megfenyegette Orbánt Viktort, ezúttal a családjával együtt

Újabb fenyegetés érkezett Orbán Viktor irányába az ukrán politikai vezetés felől: egy ukrán televíziós műsorban Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus kijelentette, hogy tudják, hol lakik a magyar kormányfő, hol tölti az éjszakát, hová jár szórakozni, kikkel találkozik, majd azt is hozzátette: „Orbán Viktornak érdemes elgondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján.”

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni

– fogalmazott a politikus.