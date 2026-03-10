Mi történt az NFT-kkel, merre tart a piac a hype után?

A technológia már a 2010-es évek második felében megjelent a web3 ökoszisztémában, de a széles közönség figyelmét igazán csak 2021-ben keltette fel. Ennek egyik legfontosabb pillanata 2021 márciusa volt, amikor a digitális művész, Beeple (Mike Winkelmann) Everydays: The First 5000 Days című NFT-alkotását a Christie’s aukciósház 69,3 millió dollárért adta el. Ez nem csupán rekordösszegű tranzakció volt, hanem mérföldkő is, amely a digitális művészetet és az NFT-ket hirtelen a popkulturális és pénzügyi diskurzus középpontjába emelte.

NFT – merre tart a piac a hype után / Fotó: PandyBoy / Shutterstock

A rekordértékű aukció után a piac robbanásszerű növekedésnek indult. A digitális képek, GIF-ek és animációk (amelyeket korábban bárki szabadon lemásolhatott) hirtelen blokkláncon rögzített egyedi tulajdonná váltak, kereskedelmi értéket képviseltek. A gyűjtők, kriptobefektetők és művészeti intézmények egyaránt érdeklődni kezdtek az új digitális tulajdonforma iránt.

2021: a hype éve

Az NFT-k körül valóságos spekulációs hullám alakult ki 2021-ben. A digitális művészeti piac kereskedési volumene gyorsan nőtt, és számos ikonikus projekt jelent meg. A kriptoközösségben és a médiában egyaránt nagy figyelmet kaptak például a CryptoPunks vagy a Bored Ape Yacht Club kollekciók, amelyek egyedi digitális karaktereket kínáltak gyűjthető tokenként.

A piac növekedését jól mutatja, hogy az NFT-k kereskedési volumene 2020-ról 2021-re tízezer százalékkal nőtt. Ebben az időszakban a médiában gyakran jelentek meg történetek olyan tranzakciókról, amelyek sokak számára nehezen voltak értelmezhetők: pixelgrafikák, mémek vagy virtuális tárgyak keltek el több százezer vagy akár millió dollárért.

A hype mögött több tényező állt:

a kriptovaluták gyors árfolyam-emelkedése, az online közösségek által generált hype, a digitális művészet, mint új üzleti modell, valamint a spekuláció, amely sok befektetőt vonzott a gyors nyereség reményében.

Bár az NFT-k gyorsan a digitális gazdaság egyik legizgalmasabb trendjévé váltak, már a kezdetekben felmerült a kérdés: vajon tartós technológiai újításról vagy spekulációs buborékról van szó? A rekordárak és a hangzatos szalagcímek sok új szereplőt csábítottak a piacra, ugyanakkor egyes szakértők már ekkor figyelmeztettek, hogy a hype mögött gyakran kevés valódi felhasználási eset áll.