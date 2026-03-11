Stratégiai biztosítási partnerséget kötött a One Veszprém

Új stratégiai együttműködésről számolt be a One Veszprém kézilabdaklub: a csapat a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel folytatja partnerségét, miközben új megállapodást kötött a CIG Pannónia Biztosítókkal is. A klub és a két pénzügyi szereplő hosszú távú együttműködésben gondolkodik, amelynek közös alapja a stabilitás és a tudatos építkezés.

Stratégiai partnerséget kötött a One Veszprém a CIG Pannónia Biztosítókkal / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Sikerek a pályán, stabil háttér a gazdaságban

A veszprémi klub a magyar kézilabda egyik legsikeresebb szereplője:

29 bajnoki címmel,

31 Magyar Kupa-győzelemmel,

klubvilágbajnoki arannyal

és két KEK-trófeával rendelkezik.

A csapat jelenleg is erős szezont fut: a 2025–2026-os idényben hibátlan mérleggel vezeti a hazai bajnokságot, bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, valamint a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába is.

A klub most olyan időszakban jelentette be az új együttműködéseket, amikor a nemzetközi porondon is kiemelt figyelem övezi a teljesítményét. A partnerségek célja, hogy a szakmai sikerek mellett a gazdasági háttér is stabil maradjon.

Sport és biztosítók – közös értékekre építve

Dr. Fedák István, a CIG Pannónia Biztosítók elnök-vezérigazgatója szerint a megállapodás alapja a közös gondolkodás.

Mint mondta, a klub következetes építkezése és eredményei jól tükrözik azt a szemléletet, amelyet a biztosító is képvisel: a stabilitásra és a folyamatos fejlődésre építő működést.

Hozzátette, hogy „a sport és a pénzügyi biztonság közös alapja a megbízhatóság és a tudatos tervezés”.

Már működő partnerség bővül

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. már a második éve stratégiai partnere a veszprémi klubnak. Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy

az elmúlt időszakban közelről is megismerhették a csapat működését és a mögötte álló tudatos stratégiát.

Úgy látja, a hosszú távú egészség, a stabil életpálya és a versenysport egymást erősítő tényezők, amelyekben az alkuszcsoport is aktív szerepet kíván vállalni.

Hosszú távú együttműködésben gondolkodnak

Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója pedig azt hangsúlyozta, hogy