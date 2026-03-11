Stratégiai biztosítási partnerséget kötött a One Veszprém
Új stratégiai együttműködésről számolt be a One Veszprém kézilabdaklub: a csapat a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel folytatja partnerségét, miközben új megállapodást kötött a CIG Pannónia Biztosítókkal is. A klub és a két pénzügyi szereplő hosszú távú együttműködésben gondolkodik, amelynek közös alapja a stabilitás és a tudatos építkezés.
Sikerek a pályán, stabil háttér a gazdaságban
A veszprémi klub a magyar kézilabda egyik legsikeresebb szereplője:
- 29 bajnoki címmel,
- 31 Magyar Kupa-győzelemmel,
- klubvilágbajnoki arannyal
- és két KEK-trófeával rendelkezik.
A csapat jelenleg is erős szezont fut: a 2025–2026-os idényben hibátlan mérleggel vezeti a hazai bajnokságot, bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, valamint a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába is.
A klub most olyan időszakban jelentette be az új együttműködéseket, amikor a nemzetközi porondon is kiemelt figyelem övezi a teljesítményét. A partnerségek célja, hogy a szakmai sikerek mellett a gazdasági háttér is stabil maradjon.
Sport és biztosítók – közös értékekre építve
Dr. Fedák István, a CIG Pannónia Biztosítók elnök-vezérigazgatója szerint a megállapodás alapja a közös gondolkodás.
Mint mondta, a klub következetes építkezése és eredményei jól tükrözik azt a szemléletet, amelyet a biztosító is képvisel: a stabilitásra és a folyamatos fejlődésre építő működést.
Hozzátette, hogy „a sport és a pénzügyi biztonság közös alapja a megbízhatóság és a tudatos tervezés”.
Már működő partnerség bővül
A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. már a második éve stratégiai partnere a veszprémi klubnak. Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy
az elmúlt időszakban közelről is megismerhették a csapat működését és a mögötte álló tudatos stratégiát.
Úgy látja, a hosszú távú egészség, a stabil életpálya és a versenysport egymást erősítő tényezők, amelyekben az alkuszcsoport is aktív szerepet kíván vállalni.
Hosszú távú együttműködésben gondolkodnak
Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója pedig azt hangsúlyozta, hogy
a partnerség azt mutatja, hogy a három szervezet hasonló értékek mentén működik. A stabilitás, a megbízhatóság és az értékteremtés mindhárom fél számára meghatározó, és bízik benne, hogy az együttműködésben rejlő szinergiák a pályán és az üzleti életben is sikert hoznak majd.