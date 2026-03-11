Deviza
A Shell hatalmas fekete-tengeri olaj- és gázprojektbe engedte be az OMV-t, gyarapodott a klub

Osztrák résztvevője is lesz a nagy bolgár fekete-tengeri projektnek, de a román lapok büszkén úgy írják, hogy román. Gáz és olaj a tét, mégpedig lehet, hogy hatalmas mennyiségben, a főnök pedig a Shell.
Pető Sándor
2026.03.11, 16:46

Az európai energiaár-malőrök nagy haszonélvezője, a Shell az osztrákokat is odaengedte a húsosfazékhoz. Az OMV csoport romániai tagja, az OMV Petrom szerdán közölte: farm-in megállapodást írt alá, amelynek keretében csatlakozik a török állami Turkish Petroleum Corporation (TPAO) és a brit Shell olaj- és gázipari vállalathoz a Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében található Han Tervel tengeri blokk olaj- és földgázkutatásában. 

Gáz és olaj: a törökök már előrébb tartanak, gyakorlatilag ugyanezen a földrajzi területen
Gáz és olaj: a törökök már előrébb tartanak, gyakorlatilag ugyanezen a földrajzi területen / Fotó: Anadolu via AFP

A megállapodás értelmében – ha a szabályozói jóváhagyás megérkezik – az OMV Petrom 25 százalékos részesedést szerez a projektben, míg a Shell 42 százalékkal, a TPAO pedig 33 százalékkal rendelkezik majd – közölte sajtóközleményében Románia legnagyobb olaj- és gázipari vállalata a SeeNews jelentése szerint. 

Az olaj- és gáziparban használt „farm-in” (részesedésszerzési megállapodás) olyan üzleti konstrukció, amelynek alapján a projektet már birtoklók beengednek egy új partnert. Ez pénzt vagy beruházást hoz, például finanszírozza a fúrást, cserébe pedig megszabott nagyságú tulajdonrészt kap a blokkban vagy mezőben.

A múlt hónapban a TPAO partnerségi megállapodást írt alá a Shell-lel, hogy csatlakozzon a Han Tervel blokk olaj- és gázkutatásához.

Már korábban ismeretes volt: 2024-ben Bulgária a holland székhelyű Shell Exploration and Productiont, a Shell csoport részét választotta ki a Han Tervel blokk olaj- és földgázkutatására. Tavaly áprilisban alá is írták vele a szerződést. A törökök a múlt hónapban csatlakoztak a Shellhez, most pedig az OMV.

A Shell és az OMV izgulhat: hatalmas gázmező van a közvetlen szomszédban

A Han Tervel egy mintegy 4000 négyzetkilométeres terület, amely a Fekete-tenger bolgár kizárólagos gazdasági övezetében található másik tengeri blokk, a Han Asparuh déli részénél helyezkedik el.

A Han Asparuh kutatási engedélyében

  • az izraeli NewMed Energy csoporthoz tartozó NewMed Energy Balkan Limited
  • és az OMV Offshore Bulgaria (az OMV Petrom leányvállalata)  rendelkezik 45-45 százalékkal, 
  • az állami Bulgarian Energy Holding pedig 10 százalékkal.

A múlt hónapban a NewMed Energy közölte, hogy a Han Asparuh blokkban található Vinekh feltárási területen végzett fúrások „nem jelentős” földgázkészleteket mutattak ki a célzott rétegekben. A Krum feltárási területen a fúrás február 18-án kezdődött a Han Asparuh tengeri blokkban, és várhatóan körülbelül két hónapig tart.

Ebből az látszik, hogy a nagy siker nem garantált, nem minden feltárás vezet hatalmas bevételhez. A Han Tervel azonban a török Sakarya gázmező szomszédságában helyezkedik el, amelynek tartalékát 710 milliárd köbméterre becslik, így komoly ígéret van benne. Nincs messze Románia hatalmas Neptun Deep mezője sem.

 

