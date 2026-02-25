Deviza
EUR/HUF374,95 -0,94% USD/HUF317,56 -1,21% GBP/HUF430,48 -0,77% CHF/HUF411,02 -1,03% PLN/HUF88,94 -0,92% RON/HUF73,62 -0,91% CZK/HUF15,48 -0,93% EUR/HUF374,95 -0,94% USD/HUF317,56 -1,21% GBP/HUF430,48 -0,77% CHF/HUF411,02 -1,03% PLN/HUF88,94 -0,92% RON/HUF73,62 -0,91% CZK/HUF15,48 -0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 083,87 +1,9% MTELEKOM2 060 +0,98% MOL3 522 +1,38% OTP40 010 +2,8% RICHTER11 910 +0,51% OPUS547 0% ANY7 500 +1,08% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX9 817,25 +0,8% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 721,47 +1,27% BUX127 083,87 +1,9% MTELEKOM2 060 +0,98% MOL3 522 +1,38% OTP40 010 +2,8% RICHTER11 910 +0,51% OPUS547 0% ANY7 500 +1,08% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX9 817,25 +0,8% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 721,47 +1,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Négyzetméter
home staging
airbnb
lakáspiac

Mennyivel ér többet egy ,,megrendezett” lakás? – Minden, amit a home stagingről tudni kell

A Négyzetméter Fix 3-ban Lakner Katalin, a Magyar Home Staging Egyesület elnöke elárulta, hogyan készítenek fel egy eladásra optimalizált lakást a piacelemzéstől a kisebb javításokon át a berendezésig és profi fotókig. Azt is elmondta, hogy mikor érdemes a meglévő bútorokból dolgozni, és milyen home staging módszerekkel lehet kitűnni a hirdetések tömegéből.
A podcast vendége: Lakner Katalin, a Magyar Home Staging Egyesület Elnöke
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2026.02.25, 16:52

Lakner Katalin szerint nemcsak a home staging folyamata tér el a hagyományos lakberendezéstől (hiszen azt alapos ingatlanpiaci elemzés, tervezés és célcsoport-meghatározás előzi meg), hanem a funkciója is teljesen más, mint a hagyományos lakberendezésé. A beszélgetésben kitért arra is, hogyan lesz egy átlagos lakásból piackész ingatlan: a módszer célja elsősorban nem a tulajdonos ízlésének bemutatása, hanem az, hogy a lehető legtöbb érdeklődő el tudja képzelni benne a saját életét – ezért működnek például az egyszerű (akár skandináv stílusú) semleges, világos, rendezett terek.

A teljes beszélgetés a Világgazdaság YouTube-csatornáján tekinthető meg:

 

A folyamat első lépése egy piac- és versenytárselemzés: hol helyezkedik el az ingatlan, kik lehetnek a potenciális vevők vagy bérlők, és miben kell erősíteni, hogy kitűnjön a hirdetések közül. Ezt követi az alaprajz és a funkciók újragondolása, majd helyiségről helyiségre egy konkrét teendőlista: mit kell elpakolni, mit érdemes kijavítani, mit lehet átrendezni. 

A végén jön a berendezés, a dekoráció és a profi fotózás, amely nélkül ma már nehéz versenyképes hirdetést készíteni.

Home staging: lakott és üres ingatlannál

Lakott lakásnál a cél nem a teljes bútorcsere, hanem a költséghatékony átalakítás. Gyakori megoldás a zsúfoltság csökkentése, a bútorok áthelyezése vagy a funkciók visszaállítása, hogy a tér könnyebben értelmezhető legyen. Üres ingatlannál viszont sokszor bérelt vagy megvásárolt berendezéssel teremtik meg azt az otthonos hangulatot, amely segíti a vevőt a döntésben.

Semleges berendezés vagy harsányabb színek? 

Hosszú távú kiadásnál a tartós, semleges berendezés a cél, amely széles körnek felel meg. Rövid távú kiadásnál – például Airbnb esetében – megengedhető karakteresebb megjelenés is, mert ott a figyelemfelkeltés kulcsfontosságú. Bizonyos célcsoportok, például fiatal párok, kifejezetten az azonnal költözhető, felújítást nem igénylő lakásokat keresik.

Előbb a javítás, aztán a dekor

A szakember szerint a staging nem arra való, hogy eltakarja a hibákat. Ha az alapvető problémák – például sérült burkolat, elhasználódott szerelvények – megmaradnak, a szépen berendezett tér inkább bizalmatlanságot kelt. Ugyanakkor már egyszerű, olcsó lépések is sokat számítanak: rendrakás, felesleges bútorok eltávolítása, jobb világítás, tisztasági festés, alapos takarítás és kellemes illat.

Lakner Katalin hangsúlyozta, hogy nem feltétlenül szükséges teljes körű szolgáltatást igénybe venni: már egy szakértői tanácsadás és egy részletes teendőlista is jelentősen javíthatja az ingatlan piaci esélyeit – akár magasabb eladási árat, akár gyorsabb értékesítést eredményezve.

Podcastok

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu