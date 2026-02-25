Mennyivel ér többet egy ,,megrendezett” lakás? – Minden, amit a home stagingről tudni kell

Lakner Katalin szerint nemcsak a home staging folyamata tér el a hagyományos lakberendezéstől (hiszen azt alapos ingatlanpiaci elemzés, tervezés és célcsoport-meghatározás előzi meg), hanem a funkciója is teljesen más, mint a hagyományos lakberendezésé. A beszélgetésben kitért arra is, hogyan lesz egy átlagos lakásból piackész ingatlan: a módszer célja elsősorban nem a tulajdonos ízlésének bemutatása, hanem az, hogy a lehető legtöbb érdeklődő el tudja képzelni benne a saját életét – ezért működnek például az egyszerű (akár skandináv stílusú) semleges, világos, rendezett terek.

A folyamat első lépése egy piac- és versenytárselemzés: hol helyezkedik el az ingatlan, kik lehetnek a potenciális vevők vagy bérlők, és miben kell erősíteni, hogy kitűnjön a hirdetések közül. Ezt követi az alaprajz és a funkciók újragondolása, majd helyiségről helyiségre egy konkrét teendőlista: mit kell elpakolni, mit érdemes kijavítani, mit lehet átrendezni.

A végén jön a berendezés, a dekoráció és a profi fotózás, amely nélkül ma már nehéz versenyképes hirdetést készíteni.

Home staging: lakott és üres ingatlannál

Lakott lakásnál a cél nem a teljes bútorcsere, hanem a költséghatékony átalakítás. Gyakori megoldás a zsúfoltság csökkentése, a bútorok áthelyezése vagy a funkciók visszaállítása, hogy a tér könnyebben értelmezhető legyen. Üres ingatlannál viszont sokszor bérelt vagy megvásárolt berendezéssel teremtik meg azt az otthonos hangulatot, amely segíti a vevőt a döntésben.

Semleges berendezés vagy harsányabb színek?

Hosszú távú kiadásnál a tartós, semleges berendezés a cél, amely széles körnek felel meg. Rövid távú kiadásnál – például Airbnb esetében – megengedhető karakteresebb megjelenés is, mert ott a figyelemfelkeltés kulcsfontosságú. Bizonyos célcsoportok, például fiatal párok, kifejezetten az azonnal költözhető, felújítást nem igénylő lakásokat keresik.

Előbb a javítás, aztán a dekor

A szakember szerint a staging nem arra való, hogy eltakarja a hibákat. Ha az alapvető problémák – például sérült burkolat, elhasználódott szerelvények – megmaradnak, a szépen berendezett tér inkább bizalmatlanságot kelt. Ugyanakkor már egyszerű, olcsó lépések is sokat számítanak: rendrakás, felesleges bútorok eltávolítása, jobb világítás, tisztasági festés, alapos takarítás és kellemes illat.