Ezért fáj Zelenszkijnek az aranykonvoj elfogása: nagyon csúnyán benézte, sokkal tovább bekkelheti ki Magyarország a Barátság kőolajvezeték elzárását, mint az ukránok gondolták
Lassan másfél hónapja nem érkezik orosz kőolaj Magyarországra Ukrajnán keresztül. Bár az ukránok azt állítják, hogy műszaki okai vannak a Barátság kőolajvezeték elzárásának, egyre nyilvánvalóbb, hogy politikai okok állnak a háttérben. A műholdfelvételek mellett Zelenszkij ukrán elnök múlt csütörtöki, nagy vihart kavart beszédében – amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt kvázi nyíltan erőszakkal megfenyegette – volt egy erős utalás a politikai motivációra. Az ukrán államfő azt is mondta, hogy nem fogja csak azért megjavíttatni a vezetéket, hogy a magyar kormányfő az olcsó olajjal választást nyerjen. Ez nyílt beismerése annak, hogy valóban kormányváltást akar Magyarországon.
Ezt nagyon csúnyán benézte Zelenszkij: sokkal tovább bekkelheti ki Magyarország a Barátság kőolajvezeték elzárását, mint azt az ukránok gondolták
Az ukrán olajblokád megtöréséről több ízben beszélt Orbán Viktor az elmúlt hetekben. A kormányfő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján azt mondta, hogy nem tárgyalnak, helyette erőből fognak győzni, továbbá rá fogják kényszeríteni az ukránokat arra, hogy újra nyissák meg a vezetéket, és teljesítsék a társulási megállapodásból fakadó szerződéses kötelezettségeiket.
Érvelését arra alapozta, hogy szerinte az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. A kormány az első ellenintézkedések között döntött arról, hogy blokkolja a 90 milliárd eurós hitel kifizetését Ukrajnának, illetve minden lehetséges eszközzel megakadályozza, hogy anyagi forráshoz jusson. Ennek volt szemléletes példája az ukrán aranykonvoj elfogása, ami nem véletlenül verte ki a biztosítékot Kijevben.
Az ukrán olajblokáddal szemben a magyar kormány számára a másik ütőkártya a hazai tartalékok felhasználása. Február 16-án döntött róla a kormány, hogy felszabadítja a stratégiai kőolajkészletet, amely három hónapra elegendő üzemanyagot biztosít Magyarországon. Ez alapján május közepéig biztosítható az ellátás, és nagy kérdés, hogy utána mi lesz.
Ám nem zárható ki, hogy valójában még ennél is nagyobb tartalékokkal rendelkezünk, és a kormány semmit nem bízott a véletlenre.
Orbán Viktor kedd este Balatonfüreden kampányolt, és egy érdekes részletet is elárult. A kormányfő szerint ugyanis folyamatosan töltik fel a készleteket, igaz, a drágább Brent olajból, jelenleg az érkezik Magyarországra az orosz kőolaj helyett.
Tehát nem kiürülnek, hanem cserélődnek, az utántöltés jól halad, úgy gondolom, sokáig bírjuk
– fogalmazott a miniszterelnök, aki számít arra, hogy az unióban megpróbálják megkerülni a magyar vétót. Ez nem lehetetlen, de nagyon nehéz és költséges. Úgy vélte, ezért jobban járnak, ha szólnak Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. Az igazi kérdés persze, hogy mikor nyílhat meg a vezeték újra, Orbán Viktor a hétvégi, Debrecenben tartott háborúellenes gyűlésen nem zárta ki, hogy még az áprilisi választások előtt.
Mégiscsak van diverzifikáció?
A miniszterelnök mondatai ugyanakkor cáfolják azokat az állításokat, miszerint a kormány nem diverzifikált. A globális olajipari multinak számító Shellnél 37 évet lehúzó Kapitány István, aki saját magát csak magyar Jockey Ewingnak nevezi, egy Facebook-posztban azt sérelmezte, hogy a kormány nem diverzifikálta az ország kőolajellátását, arról viszont egy szót sem írt, hogy mi a véleménye a Barátság kőolajvezeték elzárásáról.
Orbán Viktor miniszterelnök egyből lecsapta a magas labdát. A Béketanács alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatót Washingtonban, ahol azt mondta, hogy ő híve a vérfrissítésnek a politikában, de ha az újak érkezésével az intellektuális szint lecsökken, az senkinek sem használ. A politikában igenis szükség van egy ismeretanyagra, aminek – úgy tűnik – híján van a Tisza gazdasági vezetője.
Az egyet a kettőtől nem olyan nehéz megkülönböztetni, egy nemzetközi cégtől pedig végképp elvárható. Láthatólag Kapitány úr úgy tudja, hogy egy jön
– szúrt oda a kormányfő, aki hozzátette: ezzel szemben a valóság az, hogy két vezeték fut Magyarországra: a Barátság, amely a fővezetéket jelenti, és az Adria, ami egy kiegészítő vezeték, és a horvátoktól jön. Márpedig nem kell különösebb matematikai ismeret ahhoz a megállapításhoz, hogy a jelenlegi két vezetékhez képest az egy kevesebb, amiben Kapitány is vélhetően gondolkodik, amit nagyon nehéz diverzifikációnak nevezni.
Biztonságban van az ellátás, különben aligha lennének védett árak
A kormány helyzetét nemcsak az olajblokád nehezíti, hanem az olaj világpiaci ára is. Már tíz napja tart az iráni háború. Önmagában nem a fegyveres konfliktus, hanem a Hormuzi-szoros lezárása jelenti a legnagyobb veszélyt a világgazdaságra nézve. A 40 kilométeres, keskeny tengeri sávon halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének egyötöde, így a szoros lezárása jelentős kínálati sokkot tud előidézni.
Hétfő reggel ennek lenyomatát láttuk a világ tőzsdéin, ami négyéves csúcsra repítette az európai piacon mérvadó Brent olaj árát, elérve a 115 dollárt. Bár azóta Trump elnök szavaira az árfolyam korrigált, a 90 dolláros árszint továbbra is jóval magasabb a konfliktus előtt látott 70-72 dollárnál.
Hétfő délután a kormány azonnal reagált a kialakulóban lévő üzemanyagválságra, és védett árakat vezetett be. Március 10. óta:
- a benzin literje 595 forintba,
- a gázolajé pedig 615 forintba kerül.
A korábbi benzinárstophoz képest annyival másabb a mostani szabályozás, hogy az állam is közreműködik a terhek megosztásában, ugyanis a két üzemanyagtípus jövedéki adóját is csökkentette. Havi szinten most a költségekből 10 milliárd forinttal veszi ki a részét a költségvetés. Emellett nem elhanyagolható az sem, hogy a kormány a Molnak a brent–urali spreadből származó extraprofitját 95 százalékos adóval sújtja, tehát ha nem érkezik orosz olaj, az a költségvetés számára is hátrányos.
Költséges a Brent a Molnak
Ha Magyarország jelenleg is nagyobb tételben vásárol Brent kőolajat az urali helyett, az sokáig nem tartható. Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója a korábban az ATV-nek adott interjújában azt mondta, hogy eddig az olajvállalat 350 millió dollárt költött arra, hogy kizárólag az orosztól eltérő olajat dolgozhasson fel, de a hatékonysága ekkor sem éri el a mostanit.
A társaság az orosz olaj elakadása miatt most döntően arab, kisebb részben pedig azeri olajat szerzett be.
Már februárban érkezett egy tétel, de az olyan összetételű, hogy erősen károsítaná a létesítményeit. Ezért a társaság most bevár egy másik tételt, amellyel az elsőt keveri, a keveréket pedig már használhatja a finomító. Arra pedig, hogy ne urali, orosz olajat finomítson a Dunai Finomító, mintegy 550–600 millió dollárból készíthető fel.
A Kijevbe utazó küldöttség szerint az olajvezeték működése az ország üzemanyag-ellátásának egyik kulcsa. A magyar kormány tárgyalással próbálja elérni a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Bővebben>>>