Lassan másfél hónapja nem érkezik orosz kőolaj Magyarországra Ukrajnán keresztül. Bár az ukránok azt állítják, hogy műszaki okai vannak a Barátság kőolajvezeték elzárásának, egyre nyilvánvalóbb, hogy politikai okok állnak a háttérben. A műholdfelvételek mellett Zelenszkij ukrán elnök múlt csütörtöki, nagy vihart kavart beszédében – amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt kvázi nyíltan erőszakkal megfenyegette – volt egy erős utalás a politikai motivációra. Az ukrán államfő azt is mondta, hogy nem fogja csak azért megjavíttatni a vezetéket, hogy a magyar kormányfő az olcsó olajjal választást nyerjen. Ez nyílt beismerése annak, hogy valóban kormányváltást akar Magyarországon.

Ezért fáj Zelenszkijnek az aranykonvoj elfogása: nagyon csúnyán benézte, sokkal tovább bekkelheti ki Magyarország a Barátság kőolajvezeték elzárását, mint az ukránok gondolták / Fotó: AFP

Az ukrán olajblokád megtöréséről több ízben beszélt Orbán Viktor az elmúlt hetekben. A kormányfő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján azt mondta, hogy nem tárgyalnak, helyette erőből fognak győzni, továbbá rá fogják kényszeríteni az ukránokat arra, hogy újra nyissák meg a vezetéket, és teljesítsék a társulási megállapodásból fakadó szerződéses kötelezettségeiket.

Érvelését arra alapozta, hogy szerinte az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. A kormány az első ellenintézkedések között döntött arról, hogy blokkolja a 90 milliárd eurós hitel kifizetését Ukrajnának, illetve minden lehetséges eszközzel megakadályozza, hogy anyagi forráshoz jusson. Ennek volt szemléletes példája az ukrán aranykonvoj elfogása, ami nem véletlenül verte ki a biztosítékot Kijevben.

Az ukrán olajblokáddal szemben a magyar kormány számára a másik ütőkártya a hazai tartalékok felhasználása. Február 16-án döntött róla a kormány, hogy felszabadítja a stratégiai kőolajkészletet, amely három hónapra elegendő üzemanyagot biztosít Magyarországon. Ez alapján május közepéig biztosítható az ellátás, és nagy kérdés, hogy utána mi lesz.

Ám nem zárható ki, hogy valójában még ennél is nagyobb tartalékokkal rendelkezünk, és a kormány semmit nem bízott a véletlenre.

Orbán Viktor kedd este Balatonfüreden kampányolt, és egy érdekes részletet is elárult. A kormányfő szerint ugyanis folyamatosan töltik fel a készleteket, igaz, a drágább Brent olajból, jelenleg az érkezik Magyarországra az orosz kőolaj helyett.

Tehát nem kiürülnek, hanem cserélődnek, az utántöltés jól halad, úgy gondolom, sokáig bírjuk

– fogalmazott a miniszterelnök, aki számít arra, hogy az unióban megpróbálják megkerülni a magyar vétót. Ez nem lehetetlen, de nagyon nehéz és költséges. Úgy vélte, ezért jobban járnak, ha szólnak Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. Az igazi kérdés persze, hogy mikor nyílhat meg a vezeték újra, Orbán Viktor a hétvégi, Debrecenben tartott háborúellenes gyűlésen nem zárta ki, hogy még az áprilisi választások előtt.