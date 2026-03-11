Deviza
EUR/HUF386,85 +0,23% USD/HUF334,22 +0,53% GBP/HUF448,23 +0,49% CHF/HUF428,82 +0,43% PLN/HUF90,95 +0,54% RON/HUF75,98 +0,19% CZK/HUF15,86 +0,2% EUR/HUF386,85 +0,23% USD/HUF334,22 +0,53% GBP/HUF448,23 +0,49% CHF/HUF428,82 +0,43% PLN/HUF90,95 +0,54% RON/HUF75,98 +0,19% CZK/HUF15,86 +0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28% BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: megtámadták a Török Áramlat rendszerét, ez a vezeték hozza az orosz gázt Magyarországra – azonnal megszólalt a Gazprom

közel-keleti válság
Hormuzi-szoros
tengeri akna
energiakereskedelem
amerikai haditengerészet
Irán
üzemanyagárak

Bezárta kapuit a Perzsa-öböl: Irán tengeri aknákkal teszi járhatatlanná az energiakereskedelem ütőerét – Trump brutális választ ígért

A stratégiai tengeri útvonalon normál esetben a világ energiaszállításának mintegy ötöde halad át. Irán azonban most elkezdett aknákat telepíteni a Hormuzi-szorosba, ami komoly akadályt jelenthet a hajózás újraindításában.
VG
2026.03.11, 18:02
Frissítve: 2026.03.11, 18:30

Irán már legalább egy tucat tengeri aknát telepített a Hormuzi-szorosba, ami tovább bonyolíthatja a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalának a jövőbeli újranyitását. A térségben dúló háború miatt már most leálltak az olaj- és LNG-szállítmányok, miközben egyes szakértők már attól tartanak, hogy akár 200 dollárra is emelkedhet az olaj hordónkénti ára.

Pan-Strait of Hormuz, Gulf Region irán
Irán tengeri aknákkal próbál nyomást gyakorolni a Nyugatra a Hormuzi-szorosban / Fotó: StockTrek Images via AFP

A Reuters értesülései alapján az iráni haditengerészet az elmúlt napokban mintegy tucat tengeri aknát telepített a partjainál, ami súlyos akadályt jelenthet a globális kereskedelem számára, hiszen a szoros mentén húzódó tengeri útvonalon normál körülmények között a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy ötöde halad át. 

Ha a forgalom tartósan leáll, annak még brutálisabb hatása lehet az energiapiacokra.

A szállítás gyakorlatilag már most is megszakadt. A térségben 12 napja zajló háború – amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított Irán ellen – gyakorlatilag befagyasztotta az olaj- és LNG-exportot a stratégiai útvonalon.

Az amerikai hadsereg már reagált a fenyegetésre: közleményük szerint kedden 16 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg. Ugyanakkor a haditengerészet egyelőre nem vállalta, hogy fegyveres kíséretet biztosít a kereskedelmi hajók számára a szoroson való áthaladáshoz.

Ez azt jelenti, hogy a térségben közlekedő tankerhajók jelenleg komoly biztonsági kockázatnak vannak kitéve.

Az amerikai elnök, Donald Trump kedden ultimátumot adott Iránnak: azonnal távolítsák el a szorosba telepített aknákat. Ha Teherán ezt nem teszi meg, Washington – Trump szavai szerint – „súlyos katonai erővel” fog reagálni.

Irán: kétszáz dollár lesz az olaj

Az iráni katonai vezetés szerdán azt üzente a világnak, hogy az olaj ára akár hordónként 200 dollárig is emelkedhet. A kijelentés egyértelmű jelzés arra, hogy Teherán az energiaszállítások korlátozásával próbál nyomást gyakorolni a nyugati országokra.

Irán régóta fenyeget azzal, hogy bármilyen katonai támadás esetén lezárhatja vagy elaknásíthatja a Hormuzi-szorost. A mostani lépés tehát nem teljesen váratlan, de a gyakorlatban ritkán fordult elő ilyen közvetlen aknatelepítés.

A telepített aknák többségének helye szerencsére ismert, de az amerikai hatóságok nem részletezték, pontosan hogyan kívánják hatástalanítani őket.

Negyven évig ott álltak az aknamentesítő hajók a Perzsa-öbölben, Amerika most hazaküldte őket – Washington a legrosszabbkor döntött így, ez végzetes lehet

Már most is kiesett a globális olajtermelés mintegy 6 százaléka, amit újraindítani csak azután lehet, hogy a Hormuzi-szoros járhatóvá vált. Az amerikai haditengerészet azonban nemrég indította haza az utolsó aknamentesítő hajókat a Perzsa-öböl térségéből.

 

Energiaválság

Energiaválság
1211 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu