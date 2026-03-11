Bezárta kapuit a Perzsa-öböl: Irán tengeri aknákkal teszi járhatatlanná az energiakereskedelem ütőerét – Trump brutális választ ígért
Irán már legalább egy tucat tengeri aknát telepített a Hormuzi-szorosba, ami tovább bonyolíthatja a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalának a jövőbeli újranyitását. A térségben dúló háború miatt már most leálltak az olaj- és LNG-szállítmányok, miközben egyes szakértők már attól tartanak, hogy akár 200 dollárra is emelkedhet az olaj hordónkénti ára.
A Reuters értesülései alapján az iráni haditengerészet az elmúlt napokban mintegy tucat tengeri aknát telepített a partjainál, ami súlyos akadályt jelenthet a globális kereskedelem számára, hiszen a szoros mentén húzódó tengeri útvonalon normál körülmények között a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy ötöde halad át.
Ha a forgalom tartósan leáll, annak még brutálisabb hatása lehet az energiapiacokra.
A szállítás gyakorlatilag már most is megszakadt. A térségben 12 napja zajló háború – amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított Irán ellen – gyakorlatilag befagyasztotta az olaj- és LNG-exportot a stratégiai útvonalon.
Az amerikai hadsereg már reagált a fenyegetésre: közleményük szerint kedden 16 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg. Ugyanakkor a haditengerészet egyelőre nem vállalta, hogy fegyveres kíséretet biztosít a kereskedelmi hajók számára a szoroson való áthaladáshoz.
Ez azt jelenti, hogy a térségben közlekedő tankerhajók jelenleg komoly biztonsági kockázatnak vannak kitéve.
Az amerikai elnök, Donald Trump kedden ultimátumot adott Iránnak: azonnal távolítsák el a szorosba telepített aknákat. Ha Teherán ezt nem teszi meg, Washington – Trump szavai szerint – „súlyos katonai erővel” fog reagálni.
Irán: kétszáz dollár lesz az olaj
Az iráni katonai vezetés szerdán azt üzente a világnak, hogy az olaj ára akár hordónként 200 dollárig is emelkedhet. A kijelentés egyértelmű jelzés arra, hogy Teherán az energiaszállítások korlátozásával próbál nyomást gyakorolni a nyugati országokra.
Irán régóta fenyeget azzal, hogy bármilyen katonai támadás esetén lezárhatja vagy elaknásíthatja a Hormuzi-szorost. A mostani lépés tehát nem teljesen váratlan, de a gyakorlatban ritkán fordult elő ilyen közvetlen aknatelepítés.
A telepített aknák többségének helye szerencsére ismert, de az amerikai hatóságok nem részletezték, pontosan hogyan kívánják hatástalanítani őket.
Negyven évig ott álltak az aknamentesítő hajók a Perzsa-öbölben, Amerika most hazaküldte őket – Washington a legrosszabbkor döntött így, ez végzetes lehet
Már most is kiesett a globális olajtermelés mintegy 6 százaléka, amit újraindítani csak azután lehet, hogy a Hormuzi-szoros járhatóvá vált. Az amerikai haditengerészet azonban nemrég indította haza az utolsó aknamentesítő hajókat a Perzsa-öböl térségéből.