A védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés fenntartása egy újabb inflációs sokkot előz meg

Hétfőn hajnalra a Brent típusú kőolaj világpiaci ára ismét meghaladta a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt, ami legutóbb 2022 nyarán történt. Akkor az ukrán–orosz háború hatása volt, most pedig az iráni háború kapcsán felmerülő logisztikai problémák – a Hormuzi-szoros lezárása miatt a tankhajók nem tudnak kijönni a Perzsa-öbölből –, valamint a támadásokban megsérült energetikai infrastruktúra miatti termeléscsökkenés hatására robbant a világpiaci ár. A Brent típusú ár a háború kitörésekor, február 27-én még 72 dollár volt, s a maximumon vasárnap estére 116 dollár fölé emelkedett. A cikk készítésekor, hétfőn este Trump elnök váratlan bejelentést tett, befejezettnek nyilvánította amerikai részről az iráni háborút, s ennek következtében lezuhant 90 dollárra az ár, ami még mindig 25 százalékkal magasabb, mint a tíz nappal korábbi árszint volt. Az urali olaj esetében is a február végi 58 dolláros ár hétfőn 100 dolláron tetőzött.

A rezsicsökkentés fenntartása, a védett üzemanyagár bevezetése egy újabb inflációs sokkot előz meg / Fotó: Takács József

A 100 dollár feletti Brent olajárszint idején hétfőn döntött a kormány a védett ár bevezetéséről.

Tény, hogy a mostani védett árnál jóval drágább is volt az üzemanyag egy évvel ezelőtt, s akkor az üzemanyagárak emelkedése együtt járt az infláció növekedésével, az elmúlt hónapok üzemanyagár-csökkenése pedig segítette letörni az inflációt is, így jutottunk el februárban oda, hogy a magyar infláció tízéves minimumra, 1,4 százalékra szorult vissza, legutóbb 2016 novemberében volt hasonlóan alacsony értékünk.

Hüvelykujjszabályként szoktuk emlegetni, hogy 10 százalék üzemanyagár-emelkedés 1 százalékponttal növeli az inflációt. Ennek fele közvetlenül azonnal jelentkezik a fogyasztói kosárban, a másik fele pedig „begyűrűzik” 3-6 hónap alatt a különféle termékek és szolgáltatások árának emelkedésén keresztül. Sőt egy még ennél hosszabb negatív hatása is van, jelentősen emeli a lakosság és a vállalkozók inflációs várakozásait, s ezáltal visszafogja a reálkeresetek emelkedésének dinamikáját. Ezzel el tud indulni egy inflációs spirál, öngerjesztő piaci folyamat, amit csak jól időzített kormányzati intézkedésekkel lehet lassítani, megfogni vagy éppen megelőzni. Nagyon bízom benne, hogy a védett árak mostani bevezetése még időben történt, s megelőzte az inflációs spirál kialakulását és a reálkereset-növekedési dinamika lassulását.