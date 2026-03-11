Deviza
rezsicsökkentés

A védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés fenntartása egy újabb inflációs sokkot előz meg

Kedd óta, azaz március 10-től Magyarországon a kormány korlátozta az üzemanyagok fogyasztói árát a magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépkocsik esetében. A védett ár benzin esetében 595 Ft, gázolajnál pedig 615 Ft. Minderre a rezsicsökkentés fenntartása érdekében volt szükség, mert az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás, s az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek.
Szerző képe
VG Páholy: Szalai Piroska
miniszterelnöki főtanácsadó, az NKE Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa
2 órája
Rezsicsökkentés Üzemanyag Olajár Háború Lakosság

Hétfőn hajnalra a Brent típusú kőolaj világpiaci ára ismét meghaladta a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt, ami legutóbb 2022 nyarán történt. Akkor az ukrán–orosz háború hatása volt, most pedig az iráni háború kapcsán felmerülő logisztikai problémák – a Hormuzi-szoros lezárása miatt a tankhajók nem tudnak kijönni a Perzsa-öbölből –, valamint a támadásokban megsérült energetikai infrastruktúra miatti termeléscsökkenés hatására robbant a világpiaci ár. A Brent típusú ár a háború kitörésekor, február 27-én még 72 dollár volt, s a maximumon vasárnap estére 116 dollár fölé emelkedett. A cikk készítésekor, hétfőn este Trump elnök váratlan bejelentést tett, befejezettnek nyilvánította amerikai részről az iráni háborút, s ennek következtében lezuhant 90 dollárra az ár, ami még mindig 25 százalékkal magasabb, mint a tíz nappal korábbi árszint volt. Az urali olaj esetében is a február végi 58 dolláros ár hétfőn 100 dolláron tetőzött. 

rezsicsökkentés,benzinkút-tankolás-5
A rezsicsökkentés fenntartása, a védett üzemanyagár bevezetése egy újabb inflációs sokkot előz meg / Fotó: Takács József

A 100 dollár feletti Brent olajárszint idején hétfőn döntött a kormány a védett ár bevezetéséről.

Brent olaj világpiaci ára 2026. február végétől
 

Tény, hogy a mostani védett árnál jóval drágább is volt az üzemanyag egy évvel ezelőtt, s akkor az üzemanyagárak emelkedése együtt járt az infláció növekedésével, az elmúlt hónapok üzemanyagár-csökkenése pedig segítette letörni az inflációt is, így jutottunk el februárban oda, hogy a magyar infláció tízéves minimumra, 1,4 százalékra szorult vissza, legutóbb 2016 novemberében volt hasonlóan alacsony értékünk. 

95-ös benzin és dízel üzemanyagárak
 

Hüvelykujjszabályként szoktuk emlegetni, hogy 10 százalék üzemanyagár-emelkedés 1 százalékponttal növeli az inflációt. Ennek fele közvetlenül azonnal jelentkezik a fogyasztói kosárban, a másik fele pedig „begyűrűzik” 3-6 hónap alatt a különféle termékek és szolgáltatások árának emelkedésén keresztül. Sőt egy még ennél hosszabb negatív hatása is van, jelentősen emeli a lakosság és a vállalkozók inflációs várakozásait, s ezáltal visszafogja a reálkeresetek emelkedésének dinamikáját. Ezzel el tud indulni egy inflációs spirál, öngerjesztő piaci folyamat, amit csak jól időzített kormányzati intézkedésekkel lehet lassítani, megfogni vagy éppen megelőzni. Nagyon bízom benne, hogy a védett árak mostani bevezetése még időben történt, s megelőzte az inflációs spirál kialakulását és a reálkereset-növekedési dinamika lassulását.

Fogyasztóiár-index
 

Az olajárrobbanás nemcsak az üzemanyagok árára hat, hanem a lakossági energiaárakra, sőt az iparban is bezárásokhoz, leállásokhoz, átrendeződéshez vezethet. 

A lakossági energia ára szigorúan szabályozott hazánkban, a rezsicsökkentésen keresztül támogatott is. A rezsicsökkentést a kormány a rezsivédelmi alapból finanszírozza, amelynek legnagyobb befizetője a Mol. A Moltól az állam egy speciális különadóval elvonja a Brent és az Ural kőolaj ára közti különbözet 95 százalékát, s ez a legnagyobb befizetője a rezsivédelmi alapnak. A rezsicsökkentés fenntartása jóval költségesebb akkor, ha ilyen mértékben robban ki az olajár, de mindenképpen szükséges, mert az eltörlése szintén jelentősen növelné az inflációt. 

Lakossági áram, gáz és egyéb tüzelőanyagok EU átlaghoz viszonyított árszínvonala
 

A rezsicsökkentés hatására a magyar háztartások rezsiszámlája közel harmada az uniós átlagnak, a legkisebb az EU-ban. Szlovákiában majdnem duplája, Lengyelországban több mint duplája, Csehországban pedig majdnem háromszorosa a teljes háztartásienergia-költség adókkal, s mindenféle egyéb díjakkal együtt.

2010-ben még az uniós átlag közel 90 százaléka volt a magyar lakosság energiaszámlája, a rezsicsökkentés hatására ez jelentősen lecsökkent 55 százalék körülire. Az ukrán–orosz háború kitörése után egész Európában érzékelhető energiaár-növekedésnek is hatékonyan ellenállt a rezsicsökkentésünk, így már az uniós átlag 38 százaléka alatt vagyunk. A V4-országok közül rajtunk kívül csak Szlovákia tudott 2010 és 2022 óta is csökkenni, de jóval kisebb mértékben, mint mi. Szlovákia nem vált le a Barátság kőolajvezetékről, Lengyelország és Csehország pedig levált az orosz nyersanyagról a 2022-es uniós szankciók hatására. A lengyeleknél 2022 óta közel 15 százalékkal, a cseheknél pedig közel 25 százalékkal nagyobb háztartásienergiaár-növekedést kellett elszenvedni a lakosságnak, mint az uniós átlagos emelkedés volt.

A rezsicsökkentés kivezetése beláthatatlan negatív következményekkel járna. Legalább a lengyelekhez hasonló árszintre emelkedne a rezsink. S mivel a fogyasztói kosárban 6,5 százalékkal szerepel, így 10 százalék rezsiemelkedés 0,65 százalékponttal emeli meg az inflációt, azaz közel 13 százalékponttal lenne magasabb a fogyasztóiár-indexünk összességében. Olyan „begyűrűző” hatása nincs, mint az üzemanyagárnak, de az inflációs várakozást hosszú távon növeli, ami az inflációs spirált gerjeszti.

Jelen állás szerint a rezsicsökkentés két okból is veszélyben van. Egyrészt az iráni háború következtében kialakuló olajárrobbanás veszélyezteti, de ennél jóval nagyobb kockázat az ukrán olajblokád.

Ha Ukrajna nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, vagy az uniós szankciók miatt kell leállni az Ural olajról, akkor az a lakosság számára elviselhetetlen mértékű károkat okozna.

A tiszások szerint a rezsicsökkentés azért nem jó, mert nem ösztönöz takarékosságra. Éppen a rezsicsökkentés ösztönöz és teremt lehetőséget a lakosságnak takarékosságra, mivel marad pénze energiatakarékos megoldások kialakítására: szigetelésre, nyílászárócserére vagy karbantartásra, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítésére, „háztartási kiserőművek”, azaz napelemek telepítésére.

Háztartások gázfogyasztása, háztartások távhő fogyasztása
 

Harmadával kevesebb gázt és hatodával kevesebb távhőt fogyasztunk, mint az ukrán–orosz háború előtti utolsó békeévben, 2021-ben. A Tisza tehát vagy hazudik, vagy nem ismeri a számokat.

A 16+ évesek közül azoknak az aránya, akik olyan lakásban élnek, amelynek energiahatékonyságát az elmúlt 5 évben javították
 

Másik tény, hogy a magyarok harmada olyan lakásban él, amiben volt energiahatékonysági korszerűsítés a Covid kitörése óta. Ez az 5. legnagyobb arány az EU-ban. Tehát mi hatékonyan tudtunk takarékoskodni, mert a rezsicsökkentés eredményeként jóval kevesebbet költöttünk rezsire és jelentősen nőttek a reálkeresetek, s így maradt pénze a lakosságnak energiatakarékos megoldások kialakítására: szigetelésre, nyílászárócserére vagy karbantartásra, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítésére, „háztartási kiserőművek”, azaz napelemek telepítésére. 

A rezsicsökkentés megszüntetése annak a lehetőségét is megszüntetné, hogy hatékonyan, eredményesen, észszerűen takarékoskodjunk. Hiszen az nem takarékoskodás, hanem a nélkülözés egy fajtája, ha az ember nem tudja megfelelően kifűteni a lakását. 

Ha a Tisza kerülne kormányra, akkor Brüsszel és Ukrajna megrendelését teljesítve végleg elvágnák Magyarországot az orosz energiától.  Rákényszerítenék az országot, a lakosságot és a vállalkozásokat más, drágább energiavásárlásra, szabadon engedve az energiaárakat, a többszörös rezsivel nélkülözésbe taszítanák a magyar családokat. A mostani ukrán–Tisza-olajblokád egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Tisza már most is összejátszik Zelenszkijjel és Brüsszellel, közösen zárták el a Barátság kőolajvezetéket, bármennyibe is kerül ez a magyar családoknak és a vállalkozásoknak.

