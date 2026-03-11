Csúnyán elbántak az OTP-vel és a forinttal – az olajár száz dollár közeléből fordult vissza

Geopolitikai feszültségek és energiapiaci félelmek hűtötték a kockázatvállalási kedvet szerdán az európai tőzsdéken. A meghatározó nyugati részvényindexek fél-másfél százalékos eséssel zárták a napot, a pesszimista hangulat a pesti tőzsdét is uralta. A forint jelentősen gyengült, az olaj ára száz dollár közelében is járt hordónként.

A hazai börze fő indexe, a BUX 1,6 százalékkal 122 583 pontra esett a hét középső kereskedési napján. A piac 21,7 milliárd forintos forgalma ugyanakkor elmaradt a havi átlagtól.

A vezető magyar papírok közül egyedül a Richter zárt pozitív tartományban, szerény, 0,1 százalékos emelkedést követően 11 700 forintra érkezett meg a gyógyszergyártó.

A legnagyobb ütést ezúttal is az OTP szenvedte el, melynek árfolyama 2,9 százalékkal 36 590 forintra zuhant.

Az éves rendes közgyűlését két héttel előrébb hozó Mol részvényei 0,4 százalékkal kerültek lejjebb, 3756 forintra. A Magyar Telekom kurzusa 0,2 százalékkal 2065 forintra ereszkedett.

A forintpiacot nagy kilengések jellemzeték nap közben, a hazai fizetőeszköz ugyanakkor végig a gyenge oldalon maradt a főbb devizákhoz képest és a régiós pénzekkel szemben is alulmaradt. Az árfolyamokat a nemzetközi hírek, az iráni háborús helyzet és az energiahordozókról érkező hírek mozgatták.

Az euró a 384 forint alatti és a 388 forint feletti szintet is bejárta, a tőzsdezáráskor 386,9 forinton állt a jegyzés, ami 0,1 százalékos euróerőt jelent.