Deviza
EUR/HUF386,85 +0,23% USD/HUF334,22 +0,53% GBP/HUF448,23 +0,49% CHF/HUF428,82 +0,43% PLN/HUF90,95 +0,54% RON/HUF75,98 +0,19% CZK/HUF15,86 +0,2% EUR/HUF386,85 +0,23% USD/HUF334,22 +0,53% GBP/HUF448,23 +0,49% CHF/HUF428,82 +0,43% PLN/HUF90,95 +0,54% RON/HUF75,98 +0,19% CZK/HUF15,86 +0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28% BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: megtámadták a Török Áramlat rendszerét, ez a vezeték hozza az orosz gázt Magyarországra – azonnal megszólalt a Gazprom

piacok
forint
olajár
OTP
tőzsde
BUX

Csúnyán elbántak az OTP-vel és a forinttal – az olajár száz dollár közeléből fordult vissza

Nagyobb eséssel zárták a napot az európai tőzsdék, a pesti börzén is méretesek voltak a mínuszok. Az ostor szerdán is az OTP-n csattant, jelentősen gyengült a forint is. Az olaj ára a közel-keleti feszültségek hatására 100 dollár köelébe emelkedett.
K. T.
2026.03.11, 17:25

Geopolitikai feszültségek és energiapiaci félelmek hűtötték a kockázatvállalási kedvet szerdán az európai tőzsdéken. A meghatározó nyugati részvényindexek fél-másfél százalékos eséssel zárták a napot, a pesszimista hangulat a pesti tőzsdét is uralta. A forint jelentősen gyengült, az olaj ára száz dollár közelében is járt hordónként.

forint, OTP, olaj, tőzsde
Megütötték az OTP részvényeit, gyengén teljesített a pesti tőzsde, a  forint is lejtőre került / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai börze fő indexe, a BUX 1,6 százalékkal 122 583 pontra esett a hét középső kereskedési napján. A piac 21,7 milliárd forintos forgalma ugyanakkor elmaradt a havi átlagtól.

A vezető magyar papírok közül egyedül a Richter zárt pozitív tartományban, szerény, 0,1 százalékos emelkedést követően 11 700 forintra érkezett meg a gyógyszergyártó.

A legnagyobb ütést ezúttal is az OTP szenvedte el, melynek árfolyama 2,9 százalékkal 36 590 forintra zuhant. 

Az éves rendes közgyűlését két héttel előrébb hozó Mol részvényei 0,4 százalékkal kerültek lejjebb, 3756 forintra. A Magyar Telekom kurzusa 0,2 százalékkal 2065 forintra ereszkedett.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forintpiacot nagy kilengések jellemzeték nap közben, a hazai fizetőeszköz ugyanakkor végig a gyenge oldalon maradt a főbb devizákhoz képest és a régiós pénzekkel szemben is alulmaradt. Az árfolyamokat a nemzetközi hírek, az iráni háborús helyzet és az energiahordozókról érkező hírek mozgatták.

Az euró a 384 forint alatti és a 388 forint feletti szintet is bejárta, a tőzsdezáráskor 386,9 forinton állt a jegyzés, ami 0,1 százalékos euróerőt jelent.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest is nagy ívet rajzolt a magyar valuta, itt azonban nem sikerült szépíteni a délután végére sem. A kurzus 334,7 forintig szaladt fel a tőzsdezárásra, 0,4 százalékkal leértékelve a forintot.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós fizetőeszközök is elléptek a hazai mellől. A cseh korona 0,15 százalékkal ,a lengyel zloty 0,4 százalékkal drágult. 

Az olajpiaci kereskedést is jelentős mozgások színesítették. A közel-keleti konfliktus fejleményei és a Hormuzi-szoroson elakadó olajszállítmányok továbbra is felfelé hajtják az árakat. A befektetőket az sem nyugtatta meg, hogy az egekbe szökő árak letrése érdekében a Nemzetközi Energiaügynökség 400 millió hordó felszabadításáról döntött a stratégiai olajtartalékból.

Az Amerikában irányadó WTI nyerolaj hordónkénti ára hat százalékkal 88,5 dollárra drágult délután öt óráig, ám a jegyzés 94 dollár közelében is járt nem sokkal korábban.

Az szaki-tengeri típusú Brent hordójáért 92,8 dollárt kérnek cikkünk írásakor, ami 5,9 százalékos drágulás. Napi csúcsán 100 dollár közelében, 98 dollár felett is kötöttek üzletet a kőolajfajtával.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1511 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu