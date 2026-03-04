Fix ár, fix határidő, kevesebb idegeskedés: így lehet a házépítés 2026-ban kiszámíthatóbb, mint egy kész ház megvétele – mutatjuk, mire érdemes figyelni (X)

„Egy építkezésnél mindenki elsősorban a biztonságot keresi” – fogalmazott Virág Gergő az Imperial Holding marketingigazgatója. A megrendelők tipikus félelme szerinte nem is feltétlenül az, hogy drága lesz a ház, hanem hogy nem tudják előre, mennyi lesz a vége: utólagos áremelések, csúszó határidők, viták a műszaki tartalomról, és az a kellemetlen érzés, hogy a megrendelő csak kullog a folyamat után. A piac ráadásul kifejezetten árérzékeny: az emberek gyorsan szeretnének beköltözni, jó árat akarnak, de a döntő szempont mégis az, hogy ne legyen „orosz rulett” a házéptési projekt. Ezért felértékelődnek azok a megoldások, amelyek előre tervezhetővé és ellenőrizhetővé teszik a kivitelezést.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

Tanácsadói szemlélet: nem egyetlen házépítési technológiát kínálnak

A beszélgetés egyik fontos eleme volt, hogy az Imperial Holding nem egyetlen építési módszer mellett köteleződik el. A cég több – hagyományos és előre gyártott – technológiával dolgozik, így az adott telekhez, költségkerethez és igényekhez tud megoldást javasolni. Virág szerint ez tanácsadói szerepet is jelent: nem minden családnak ugyanaz az optimális választás, és a különböző rendszerek más-más előnyöket kínálnak gyorsaságban, költségben vagy műszaki tartalomban.

Előre gyártott rendszerek: gyorsabb és kiszámíthatóbb kivitelezés

A szakember kiemelte az üzemi körülmények között készülő szerkezeteket – például könnyűszerkezetes vagy betonelemes megoldásokat –, amelyeknél a panelek gyárban, milliméterpontosan készülnek, a helyszínen pedig csak a precíz összeállítás történik.

Ez csökkenti a hibalehetőséget, mérsékli a munkaerőhiány hatását és jelentősen rövidítheti a kivitelezési időt.

Egy ilyen ház a szerkezet elkészülte után akár 4–6 hónap alatt kulcsrakész lehet, bár a tervezés és engedélyeztetés miatt a teljes folyamat jellemzően 1–1,5 évet vesz igénybe. A kiszámíthatóság másik pillére a végig kontrollált kivitelezés. Virág hangsúlyozta, fontos, hogy a folyamatot szakképzett mérnökök irányítsák, minden munkafázist ellenőrizzenek és dokumentáljanak, a kritikus pontokon pedig helyszíni felügyelet biztosítsa a műszaki minőséget.