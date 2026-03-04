Fix ár, fix határidő, kevesebb idegeskedés: így lehet a házépítés 2026-ban kiszámíthatóbb, mint egy kész ház megvétele – mutatjuk, mire érdemes figyelni (X)
„Egy építkezésnél mindenki elsősorban a biztonságot keresi” – fogalmazott Virág Gergő az Imperial Holding marketingigazgatója. A megrendelők tipikus félelme szerinte nem is feltétlenül az, hogy drága lesz a ház, hanem hogy nem tudják előre, mennyi lesz a vége: utólagos áremelések, csúszó határidők, viták a műszaki tartalomról, és az a kellemetlen érzés, hogy a megrendelő csak kullog a folyamat után. A piac ráadásul kifejezetten árérzékeny: az emberek gyorsan szeretnének beköltözni, jó árat akarnak, de a döntő szempont mégis az, hogy ne legyen „orosz rulett” a házéptési projekt. Ezért felértékelődnek azok a megoldások, amelyek előre tervezhetővé és ellenőrizhetővé teszik a kivitelezést.
A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:
Tanácsadói szemlélet: nem egyetlen házépítési technológiát kínálnak
A beszélgetés egyik fontos eleme volt, hogy az Imperial Holding nem egyetlen építési módszer mellett köteleződik el. A cég több – hagyományos és előre gyártott – technológiával dolgozik, így az adott telekhez, költségkerethez és igényekhez tud megoldást javasolni. Virág szerint ez tanácsadói szerepet is jelent: nem minden családnak ugyanaz az optimális választás, és a különböző rendszerek más-más előnyöket kínálnak gyorsaságban, költségben vagy műszaki tartalomban.
Előre gyártott rendszerek: gyorsabb és kiszámíthatóbb kivitelezés
A szakember kiemelte az üzemi körülmények között készülő szerkezeteket – például könnyűszerkezetes vagy betonelemes megoldásokat –, amelyeknél a panelek gyárban, milliméterpontosan készülnek, a helyszínen pedig csak a precíz összeállítás történik.
Ez csökkenti a hibalehetőséget, mérsékli a munkaerőhiány hatását és jelentősen rövidítheti a kivitelezési időt.
Egy ilyen ház a szerkezet elkészülte után akár 4–6 hónap alatt kulcsrakész lehet, bár a tervezés és engedélyeztetés miatt a teljes folyamat jellemzően 1–1,5 évet vesz igénybe. A kiszámíthatóság másik pillére a végig kontrollált kivitelezés. Virág hangsúlyozta, fontos, hogy a folyamatot szakképzett mérnökök irányítsák, minden munkafázist ellenőrizzenek és dokumentáljanak, a kritikus pontokon pedig helyszíni felügyelet biztosítsa a műszaki minőséget.
Kulcsrakész megoldások és energetikai követelmények
A legtöbb megrendelő teljesen befejezett, azonnal használható otthont szeretne. A kulcsrakész kivitelezés ezért ma már gyakori igény, amely a belső munkák koordinációját is leveszi a megrendelő válláról.
Energetikai szempontból az új építésű lakóházaknak legalább BB besorolást kell elérniük, de az előre gyártott rendszerek ennél magasabb szintek teljesítésére is alkalmasak lehetnek.
Virág Gergő azt is kiemelte, hogy a túl olcsó ajánlatok gyakran irreálisak, ezért a döntésnél nem az ár kell legyen az egyetlen szempont. Fontos a cég múltja, referenciái, stabilitása, valamint az, hogy a megrendelő betekintést kapjon futó projektekbe is.
A siker kulcsa: reális tervezés és megfelelő partner
A szakember szerint a családi ház építése akkor lehet valóban jó alternatíva, ha a megrendelő tisztában van saját igényeivel, pénzügyi lehetőségeivel és időkeretével, rendelkezik megfelelő telekkel, és olyan kivitelezőt választ, aki nemcsak épít, hanem szakmai iránymutatást is ad a folyamat során.