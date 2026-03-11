Már nemcsak Orbán Viktort, hanem a teljes családját is megfenyegette Ukrajna, aztán bevallották a Barátság kőolajvezetéket

Újabb fenyegetés érkezett Orbán Viktor irányába az ukrán politikai vezetés felől: egy ukrán televíziós műsorban nemcsak a magyar miniszterelnök politikáját bírálták, hanem a családjára is utaló fenyegető megjegyzések hangzottak el – számolt be a Magyar Nemzet.

Már nemcsak Orbán Viktort, hanem a családját is megfenyegette Ukrajna – a Barátság kőolajvezeték blokkolását is nyíltan bevallották / Fotó: AFP

A miniszterelnök unokáit is megfenyegették

Egy a Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött videóban Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus – korábbi parlamenti képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje – Orbán Viktor magyar miniszterelnökről beszélt. A politikus kijelentette, hogy tudják, hol lakik a magyar kormányfő, hol tölti az éjszakát, hová jár szórakozni, kikkel találkozik, majd azt is hozzátette:

Orbán Viktornak érdemes elgondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján.

Az interjúban Omelcsenko arról is beszélt, hogy választ szeretne kapni arra, mit értett Orbán Viktor az „ukrán olajblokád letörése” kifejezés alatt. A politikus azt mondta, ha Magyarország katonai támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni”.

„Mit értett Orbán, a régi barátom, Vitya, amikor a következő szavakat használta: »Át fogjuk törni az ukrán olajblokádot«? Hogyan tudna a maga 35 ezer fős hadseregével Ukrajna ellen vonulni? Akkor mindenkit a határon fogunk eltemetni. Ezt határozottan kijelentem. Talán még idejük sem lenne elsütni a fegyvereiket” – fogalmazott az egykori képviselő.

Teljesen kikelt magából az ukrán politikus

Az ukrán politikus a Barátság kőolajvezetékről is beszélt. Omelcsenko elismerte, hogy az olajvezeték újraindítása politikai döntés kérdése, ugyanakkor szerinte erről csak abban az esetben lenne érdemes tárgyalni, ha Magyarországon kormányváltás történne.

A választások április 12-én lesznek. Remélem, hogy az ellenzék győz. Akkor majd le lehet ülni és tárgyalni Magyarország új kormányával, az új politikai vezetéssel, megfelelő tárgyalásokat folytatni, és rendezni az olajszállítás kérdését Magyarország felé, de csak akkor, ha a kormány megváltozik

– mondta.

Az interjúban Omelcsenko Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is üzent. Azt állította, hogy a „KARMA” nevű szervezetnek nincs szüksége Orbán Viktor címére, mert tudják, hol él és merre mozog a magyar miniszterelnök. Hozzátette: ha Orbán Viktor nem változtat Ukrajnával kapcsolatos politikáján, akkor szerinte számolnia kell azzal, hogy „a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit”.

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni

– fogalmazott a politikus.