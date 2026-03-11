A panel nem kell, kertes házba mennének és eszük ágában sincs felújítással húzni az időt a vásárlóknak – egyre több a fiatal, turbófokozaton pörög az Otthon Start
A hektikus tavalyi év után, 2026-ban kiegyensúlyozottabb lehet a lakáspiac Magyarországon az OTP Bank szerint. A kereslet stabilizálódása, a kínálat bővülése és a lassuló áremelkedés egyaránt a piac normalizálódása felé mutathat.
A lakáspiacon 2025 a vártnál is mozgalmasabb év volt. A kereslet több alkalommal is megugrott, amit részben a lakossági állampapírok kamatkifizetése, az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások ideiglenes lakáscélú felhasználása, valamint az állami támogatási rendszer bővítése okozott. A piac élénküléséhez jócskán hozzájárult a szeptemberben elindított Otthon Start program. A program bejelentésével egy időben megugrott a keresések száma a Zenga oldalán.
Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont és az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője szerint a lakáspiac túlárazottsága tavaly meghaladhatta a 25 százalékot, ugyanakkor a lassuló áremelkedés és a bővülő kínálat hatására 2026-ban fokozatos mérséklődés várható. A szakértő szerint a folyamat nem az Otthon Start programmal kezdődött, a tendencia már korábban is érzékelhető volt.
A fejlesztői aktivitás élénkül
A fejlesztői aktivitás élénkülése már 2025-ben megkezdődött és azóta meg sem állt. Az olyan nagy fejlesztések száma, amelyek 50 vagy annál több lakást foglalnak magukban, nagyot nőtt. Amíg 2024-ben összesen 29 ilyen projekt értékesítése indult el, addig 2025-ben már 55 nagy beruházás jelent meg a piacon, amelyek közül 39 a 100 lakásos méretet is eléri. A 2026-os év viszont már most is lenyűgöző számokat hozott. Idén eddig 11 ilyen projekt indult, amelyek közül 10 már a 100 lakásos méretet is meghaladja, ami azt jelzi, hogy a nagy volumenű fejlesztések továbbra is meghatározó szerepet játszanak a lakáspiacon.
A vevő nem akar felújítani
Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője szerint jelenleg országosan elsősorban saját célra keresnek ingatlant a vevők, és látványosan nőtt az érdeklődés a családi házak iránt. A keresések 67 százaléka ilyen ingatlanokra irányul, míg a téglalakások aránya 24, a paneleké 10 százalék. A vásárlók egyre inkább jó állapotú vagy felújított lakásokat keresnek, nem szeretnének a felújítással bajlódni.
Az OTP Ingatlanpont adatai szerint 2026 első két hónapjában országosan átlagosan 39,4 millió forintért keltek el az ingatlanok, ami körülbelül 7 százalékkal alacsonyabb a tavaly decemberi szintnél. Budapesten ennél jóval magasabb, 66,2 millió forintos átlagár volt jellemző.
Pélyi András, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője szerint az év elején még visszafogott volt a piaci aktivitás, februárban azonban már élénkülés látszott mind a tranzakciók számában, mind a kínálat bővülésében. A vevők alkupozíciója is javult, jelenleg országosan átlagosan 5-7 százalékos alku harcolható ki, miközben néhány évvel ezelőtt még alig volt lehetőség árengedményre.
A hitelpiacon továbbra is meghatározó szerepet játszik az Otthon Start program. Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztéséért felelős szakmai vezetője szerint a konstrukció különösen a fiatal vásárlókat mozgatta meg, a hitelfelvevők több mint fele 35 év alatti. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakáspiac alakulását továbbra is külső tényezők befolyásolhatják, így például a nemzetközi geopolitikai helyzet és az általános gazdasági bizonytalanság.
