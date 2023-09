Drasztikusan nőnek a hazai úthasználók díjai a megtett úttal arányos díjfizetési rendszerben a jövő év első napjától. Ám a közúti közlekedéssel összefüggő levegőszennyezés és zajártalom miatt kivethető, úgynevezett külsőköltség-díj számításának rendkívül összetett módszertana miatt az érintett vállalkozások nem tudják kalkulálni a fizetnivaló konkrét nagyságát.

Sokat segítene egy útdíjkalkulátor a fuvarozóknak.

Fotó: Bujdos Tibor

Ezért a közúti fuvarozókat és személyszállítókat tömörítő két szervezet, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a NiT Hungary négy pontban kért határozott szakmai megerősítést Lázár János építési és közlekedési minisztertől. Arról, hogy

Október elején hivatalosan közzéteszik a külsőköltség-díjjal kiegészülő, a jogszabályban eurócentben megadott úthasználati díjak forintban meghatározott nagyságát,

A közzététel átlátható és közérthető lesz,

Az útdíjszedő honlapján kellő időben közzétesznek egy útdíjkalkulátort, az új útdíjszámítási módszertan ugyanis kizárja az egzakt, járműtípusonként kilométerre vetített pontos útdíjmérték közzétételét,

Végül tudni szeretnék, hogy jól értelmezik-a jogszabályt azt gondolva, hogy jövőre megszűnik az automatikus, októberi útdíjemelés, amely a júliusi fogyasztói árindexen alapul, helyette a díjszerkezetet évente egyszer vizsgálják felül, a külsőköltségdíjat legkésőbb a tárgyév előtti november 30-ig. Az új díjakat legkésőbb a hatálybalépés előtti 30. napon teszik közzé az útdíjbeszedő honlapján.

Kérésük kapcsán a szervezetek vezetői (Barna Zsolt és Füle László) kedvező példaként említik, hogy a NÚSZ Zrt. már közzétette a megnövelt útdíj ez év október 1-jétől alkalmazandó, áfával emelt, bruttó 17,6 százalékos nagyságát. Így azzal az úthasználók számolhatnak, beépíthetik a fuvardíjaikba. Annyit a január 1-jétől hatályos új rendszerről is látnak konkrét végső díjak ismerete nélkül is látnak, hogy az további, jelentős kiadást okoz számukra, hiszen újabb díjszakaszok válnak útdíjkötelessé, megszűnik a díjaknak a járművek környezetvédelmi besorolás szerinti differenciálása, a külsőköltségdíjak pedig ténylegesen beépülnek a költségeik szerkezetébe.

Fajlagosan magasabb lesz az útdíj, mint a gázolaj ára

A konkrét fuvar jellemzőitől függően a kiadásaiknak már most is a 20-30 százalékát viszi el az útdíj, ezt növeli az októbertől, majd a jövő januártól hatályos további díjemelés. Az egy kilométerre eső útdíj már most is megközelíti, az októberi díjemeléssel pedig meg is fogja haladni az egy kilométerre jutó üzemanyagköltséget. E kiadás tehát (persze a gázolajárak függvényében) a közúti fuvarozásnak legalább az év utolsó negyedében az egyik legmagasabb, egyben meghatározó költsége lesz.

Kicsit előreszaladt a hazai szabályozás

Van más is. A januártól bevezetendő útdíjemelés, amely a hatásvizsgálatok szerint 150,773 milliárd forintos költségvetési többletbevételt ígér, mintegy felerészben a hazai közúti fuvarozókat fogja terhelni. Abból kiindulva, hogy a NÚSZ adatai szerint a 2022-es teljes bevétel 452 milliárd forint volt,

az újként előirányzott emelés egy gazdasági évben mintegy 33 százalékos pluszt jelent.

Ezt a fuvarozók a saját érdekükben kénytelenek tovább hárítani a megrendelőkre, a fogyasztókra terhelni, ami viszont ellentétes a kormány infláció leszorítását célzó törekvéseivel. Ráadásul az az európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amelyre alapozva 2024. január 1-től sor kerülne az említett magyarországi díjemelésre, a tagállamoknak csak 2024. március 1. határidővel kell átültetniük a saját jogrendjükbe, a külsőköltségdíj bevezetésének viszont nincs előírt dátuma. Arra csak 2026. március 25-től él a kötelező állami alkalmazás. A miniszternek küldött levél szerint ezért célszerű lenne az ilyen mértékű emeléssel járó díjrendszer bevezetését kiegyensúlyozott, gazdaságilag fellendülő, csekély inflációval terhelt környezetre időzíteni.

Megdrágulnak a buszos osztálykirándulások

A levél aláírói az autóbuszos vállalkozások számára borítékolhatóan sokkolónak nevezik, hogy 2024 február 1-jétől bekerülnek a megtett úttal arányos díjfizetési rendszerbe a 3,5 tonnásnál nagyobb buszok. Egyelőre még azt a rendszert élvezik, amelynek a díjait méltányosnak, továbbá az éves, illetve a törtidőszakos jellege miatt jól kalkulálhatónak és a szolgáltatás díjába könnyen beépíthetőnek nevezi az MKFE és a NiT vezetője.

A különjáratos vállalkozói kör számára jövő februártól egyszerre lesz magasabb és bonyolultabban számítható az útdíj.

Egy főre jutó mértéke nagyságrendekkel nő meg, a hatását pedig különösképpen az alacsony fizetőképességű szegmensben, vagyis a nyugdíjas és az iskolás csoportok érzik majd meg. Emiatt kevesebb belföldi és rövidebb, határon túli kirándulás indulhat.

Ebben a témában ezért a következőkről kér tájékoztatást (megerősítést vagy cáfolatot) a két szervezet:

Az új útdíjfizetési rendszerben az autóbuszokat kizárólag a tengelyszám alapján kategorizálják-e? (Rendkívül aggályos ugyanis, hogy a jogszabály nem tenne különbséget kis és nagy járművek között. A javaslat szerint a tengelyszámon kívüli más paramétereket is figyelembe kellene venni.)

A buszok útdíja azonos lesz-e az árufuvarozó járművekével?

Változik-e az érintett járatokon a buszjegy-értékesítés rendszere?

Kap-e kedvezményt a buszos közszolgáltatás?

Sorra bírságolják a mázsára állított teherautókat

Ez év szeptemberétől 30 százalékkal nő a megengedett tömeget túllépő teherautókra a tengelysúlymérő (TSM) rendszerben kiróható bírság. A NiT mostani, de már korábban is jelzett javaslata szerint azonban a jogszabályba be kellene illeszteni a tengelysúly és az össztömeg esetében egy általános, 500 kilogrammos toleranciaértéket. Az esetleges túllépés mögött ugyanis nem feltétlenül rosszhiszeműség áll:

gyakran a felrakóhelyen használt mérlegek, közúti mobil, illetve fix mérőeszközök, vagy a TSM speciális mérlegeinek kalibrációjával, netán más külső körülményekkel van gond.

Az ilyen szabályszegések esetében a fuvarozó/gépjárművezető ellenőrzési lehetősége emellett rendkívül korlátozott, kárt, közlekedésbiztonsági kockázatot pedig nem okoz az ilyen csekély mértékű túllépés, legalábbis nem a bírsággal azonos mértékben.