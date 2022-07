Sok lehetőséget teremt, de számtalan veszélyt is hordoz a metaverzum – mondta a Blockben informatikai igazgatója a VG Podcastnak. Szabolcsi András szerint még beláthatatlan, hogy milyen mértékben alakítja át a mindennapi életet a „párhuzamos valóságok” megjelenése, azonban annyi már látszik, hogy a jogalkotóknak, és a jogászoknak bőven lesz dolga, mire világos, mindenki számára érthető szabályrendszert alkotnak egy, a hagyományos valóságban nem is létező világra.

Ugyanakkor a metaverzum terjedése nagy üzleti és értékesítési lehetőségekkel is kecsegtet, Szabolcsi András szerint hamarosan mindennapossá válik a virtuális termékek vásárlása is. Ha viszont már üzleteket is kötnek a metaverzumon, akkor valamilyen fizetőeszközre is szükség van. Az informatikai igazgató hangsúlyozta, még ha a jegybankok összefogva, viszonylag gyorsan lépnének, a digitális eszközök megjelenésére akkor is nagyobb az esély. Az új virtuális tér értékét már most tízbillió dollárra becsülik, tehát a való világban jelen lévő kereskedelmi bankok sem akarják majd elbukni a nagy növekedéssel kecsegtető metaverzumpiacot– hangsúlyozta Szabolcs András.