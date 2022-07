Immár hetedik hónapja esett Franciaországban a fogyasztói bizalom 2022 júliusában, 80 pontra, 2013 júniusa óta a legalacsonyabb értékre, és ez megfelel a piaci várakozásoknak.

A bizalom továbbra is jóval a százpontos átlag alatt marad, mivel az ukrajnai háború, az energiaválság és az árnyomás továbbra is rontja a fogyasztók hangulatát.

A háztartások várakozásai szerint a következő évben nehezebb pénzügyi helyzetben lesznek, úgy látják, a megtakarításaikat is nehéz lesz megtartani, így a vásárlási szándékuk is csökken. Az infláció közepette pedig egyre jobban nőhet a munkanélküliség. Mindeközben úgy látják, az árnyomás viszon enyhén enyhülhet – jelentette be a francia statisztikai hivatal.

Fotó: Jérome Leblois / AFP

Franciaországban a fogyasztói bizalmi index körülbelül 2000 háztartás megkérdezésén alapul. A kérdőív a következőkre fókuszál: Franciaország múltbeli és jövőbeli gazdasági helyzete, a háztartások múltbeli és jövőbeli pénzügyi helyzete, munkanélküliség, nagyobb vásárlási szándék, jelenlegi megtakarítási képesség és várható megtakarítási képesség. Az indexet úgy számítják ki, hogy a hangulatot az 1987–2011 közötti időszak történelmi indexértékeihez viszonyítva mérik.

A 110 feletti érték szokatlanul nagy optimizmusra, a 90 alatti érték pedig szokatlanul nagy pesszimizmusra utal. A százas érték semlegességet jelöl.