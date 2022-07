Az intézmény fennállása óta a legnagyobb büntetési tételt szabta kereskedelmi társaságra a romániai fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) a Blue Air megbírságolásával. Románia első diszkont légitársasága egy év leforgása alatt (2021 áprilisa és 2022 áprilisa között) összesen 11 289 légi járatot törölt, amelyhez 178 405 foglalás kapcsolódott. A fogyasztóvédelem csütörtöki ismertetése szerint húsz európai uniós tagállam polgárai összesen több mint 66 millió lej (1 lej 82,93 forint) értékben vásároltak repülőjegyet a társaságtól, viszont nem repülhettek a lefoglalt járatokkal. Hangsúlyozzák, hogy a járatok törlése gazdasági szempontból rosszul érintette az utazni vágyókat, hiszen ezek előre tervezett vakációk, üzleti utak voltak, így nem csak a repülőjegy ára veszett oda, hanem a szállás- és egyéb foglalások ellenértéke is.

Fotó: Shutterstock

A romániai szakhatósághoz 924 panasz futott be a Blue Air eljárása miatt számos európai országból, ennek nyomán speciális bizottság alakult a panaszok kivizsgálására. A testület a büntetést eredetileg a légitársaság üzleti forgalmához kívánta szabni, ez az adat azonban az ANPC számára sem ismert, ezért a fogyasztóvédelem 9 882 200 lejes (810 millió forint) bírságot állapított meg. A hatóság egyúttal arra kötelezte a céget, hogy legtöbb tíz napon belül fizesse vissza a fogyasztóknak a törölt járatok ellenértékét.

A román szakhatóság közölte azt is, hogy riadóztatta az Európai Bizottságot és az uniós tagállamok társhatóságait annak érdekében, hogy indítsanak átfogó vizsgálatot a hatályos rendelkezések esetleges áthágásának megállapítására. A fogyasztóvédelem egyúttal arra kéri a polgárokat, hogy „legyenek éberek”, repülőjegy-vásárlás, valamint foglalás előtt tájékozódjanak alaposan, és ne vegyék igénybe olyan légitársaság szolgáltatásait, amely korábban rengeteg járatot törölt, és nem tartotta tiszteletben a fogyasztók jogait. A fogyasztóvédők megállapítása szerint a légitársaság előnyös árú jegyekkel próbálja repülésre bírni a fogyasztókat, hogy aztán rövid időn belül magyarázat nélkül törölje a járatot. Különben a román hatóság megfigyelés alatt tartja a Wizz Air és Ryan Air légitársaságokat is, amelyek ugyancsak rengeteg járatot töröltek az elmúlt időszakban, és ha nem fizetik vissza a repülőjegyek árát, illetve nem hagynak fel a tisztességtelen kereskedelmi eljárással, ők is bírságra számíthatnak.

Egyébként a Blue Air a fogyasztóvédelem korábbi vádjaival kapcsolatban nem szolgált kézzelfogható magyarázattal a járatok törlésére, csupán azt közölte, hogy az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány miatt több ezer járatot voltak kénytelenek törölni a légitársaságok. A cég korábban egyenesen „fenyegetéseknek” nevezte a romániai fogyasztóvédelmi hatóság elnökének az ügyben tett nyilatkozatait.