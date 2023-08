A horvát autópályákat évente átlagosan 63 millió autó veszi igénybe. A legnagyobb forgalom nyáron, a turistaszezon idején van, mikor is egy-egy hétvégi napon egyszerre akár félmillió autós is használja a sztrádákat. Az óriási forgalom gyakran többórás dugókat eredményez, ami elsősorban a fizetőkapuk miatt alakul ki. Egy új, a világon is egyedülálló megoldásnak köszönhetően 2025-től csökkenhet a kapuknál töltött várakozási idő. A horvát autópályákat kezelő vállalat ugyanis ekkortól vezeti be új díjfizetési rendszerét.

Kevesebb fizetőkaput és kisebb sorokat hozhat az új rendszer

Az újítás értelmében az autósoknak ezentúl is a megtett távolság alapján kell majd fizetniük, azonban ezt nem csak készpénzzel vagy kártyával tehetik majd. A szóban forgó évtől kezdve ugyanis az autósok egy rövid regisztrációt követően

létrehozhatnak egy rendszámhoz kötött számlát, amelyet a feltöltőkártyás mobiltelefonokhoz hasonlóan tudnak majd használni,

és a szolgáltató az egyenlegükből vonja majd le a pályahasználat díját, amely az autósok számára továbbra is változatlan marad. Az elképzelés szerint a rendszer a pályafelhajtókon belépéskor rögzíti majd a járművek rendszámát, ennek alapján lehajtásakor automatikusan levonják az egyenlegükről a sztrádahasználat díját. Ennek ellenére

egyelőre a fizetőkapukat sem száműzik teljesen, viszont nagyban csökkentik a számukat.

A cél ugyanis, hogy 2030-ra minden autós az új fizetési módot vegye igénybe. A szolgáltató szerint a rendszámalapú díjszedés sokkal gyorsabb lesz, mint az eddigi módszer, a rendszer ugyanis haladás közben is képes lesz felismerni a rendszámokat, ezért a legtöbb esetben az autóknak meg sem kell majd állniuk. Arról viszont egyelőre nincs információ, hogy az új rendszer miként működik majd azon motorkerékpárok esetében, amelyeknek nincs első rendszámu. Fontos változás lesz még, hogy a jövőben várhatóan jóval többet kell majd fizetniük a pályák használatáért a kamionoknak és a buszoknak.

Sokat költenek a fizetőkapukra

A horvát autópályákat üzemeltető cég jelenleg 900 pénztárost foglalkoztat, akiknek a havi bruttó 1320 eurós bérköltsége jókora terhet ró a vállalatra. A tervek szerint az újítás után a számukat mindössze százra csökkentik, az így megspórolt pénzt pedig az infrastruktúra fejlesztésére költik.