Nincs remény: tartósan megmarad a repülőgéphiány

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója a Bloombergnek azt mondta, hogy a repülőgépeket érintő gyártási problémák helyzete nem romlik tovább, de nem is javul majd. Willie Walsh az IATA éves találkozóján úgy nyilatkozott, hogy 2025-ben, de még 2026-ban is megmaradnak ezek a gondok. Szerint a légitársaságok eredményén is meglátszik majd, ugyanis képtelen lesznek a terveiket valóra váltani a géphiány miatt.

Legalább még két évig hiány lesz repülőgépekből (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A piac nagy részét uraló Boeing és az Airbus munkaerőhiánnyal, valamint az ellátási láncok problémáival küzd. A jelenlegi állapotokért részben a Covid a felelős, így mostanra az új gépekre akár éveket is kell várni.

Mindenesetre a nehéz helyzet ellenére sem kerül le a fókusz a nettó zérókibocsátás eléréséről, melynek céldátuma 2050 – közölte Walsh.

Még mindig nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra

– hangsúlyozta.

A szektorban közben sokan a repülőgép-üzemanyagot érintő elégtelen ellátás miatt aggódnak. A fenntarthatóságnak tehát negatív gazdasági hatásai is vannak.