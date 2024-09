Történelmi döntés: új állam jön létre Európában, ezt kell róla tudni – térkép

Nagy kérdés, hogy az új európai államot, mely országok fogják elismerni. Jogi szakértők, köztük nemzetközi jogászok most egy olyan jogszabályt dolgoznak ki, amely meghatározza az új állam Albánián belüli szuverén státuszát. Ezt az albán parlamentnek kell jóváhagynia, amelyben a kormányzó szocialista erők bírnak többséggel. (Alább a bektási állam tervezett térképe látható Titanán belül.)

Irán bizonyosan nem fogja elismerni a bektási állam létezését, legfőképpen vallási okokból. De ezt leszámítva sem rózsás a helyzet Albánia és a perzsa állam között, 2022 óta diplomáciai kapcsolat sincs egymással. Akárhogy is, ami most Albániában történik, az egy új korszak kezdetét jelenti. Edi Rama ennek megfelelően hátterezte meg a döntést.

Felidézte, hogy Albánia számos zsidó embernek nyújtott menedéket a második világháború idején és afgánokat is befogadott a tálibok három évvel ezelőtti hatalomra kerülése után. Arra is emlékeztetett, hogy Albánia adta a világnak Teréz anyát is, aki az emberiség iránti szeretetet testesítette meg. „Teréz anya arra tanított minket, hogy nem tudunk mindannyian nagy dolgokat véghez vinni, de mindannyian megtehetünk kisebb dolgokat, nagy szeretettel. Ez inspirál minket arra, hogy a bektási rendnek szuverén államot biztosítsunk Tiranában” – fogalmazott az albán kormányfő.

Új állam Európában: kik azok a bektásiak?

A bektási közösség túlzás nélkül eufóriaként élte meg a nemzetközi közösség előtt tett bejelentést. Ugyan megjegyezték, hogy egyelőre nem világos, jogilag hogyan lehet szuverén államot kialakítani a számukra, de ezzel együtt is történelminek nevezték a lépést. Egyértelművé tették a szándékot: ez az, hogy egy szuverén, önkormányzattal rendelkező államként ismerjék el a bektási rendet, amely a Vatikánéval megegyező önállóságra tehet így szert. Vagyis, hogy Albániától függetlenül, saját maga rendelkezhet a vallási és közigazgatási ügyekben.

Még az egyik leglényegibb részletre, az állampolgárságra is kitértek.

Erről azt mondták, hogy bektási útlevelet csak a legfelsőbb vezetés tagjainak adnak majd. Már azt is eldöntötték, hogy ennek a színe zöld lesz, ami kiemelt árnyalat az iszlám vallásban. Albánia engedélyezi a kettős állampolgárságot. Egyúttal azt is leszögezték, hogy az új állam kizárólagosan a lelki vezetésre fog törekedni. De senki ne gondolja, hogy valamiféle muszlim ortodox tanítás alapján: az ígéretek úgy szólnak, hogy engedélyezni fogják az alkoholfogyasztást, hogy a nők azt viseljenek, amit akarnak és nem írnak elő életmódbeli szabályokat.