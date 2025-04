Jövőre hihetetlenül olcsó lehet az olaj

Alaposan felkavarták az elmúlt napok az állóvizet az olajpiacon, hiszen mind a Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott vámháború, mind az OPEC+ vártnál nagyobb termelésbővítése az árak csökkenésének irányában hatott, így nem csoda, hogy egyetlen hét alatt a Brent olajfajta hordónkénti ára is 75 dollárról 65 dollárra esett.

Az olajár olyan alacsony, hogy lassan már termelni sem éri meg / Fotó: Nikolaj Gingazov / Shutterstock

Nagyot eshet a következő hónapokban az olajár

A Goldman Sachs is többször módosította az olajárakról szóló előrejelzését ennek megfelelően, és kedden egy újabb forgatókönyvvel állt elő, mely szerint szélsőséges esetben akár a hordónként 40 dollár alatt is lehet a Brent olaj ára – jelenti a Bloomberg . A befektetési bank szerint ez akkor következhet be, ha a globális gazdasági növekedés lelassul, de ez nem tántorítja el az olajkartellt a termelés teljes helyreállításától.

Ebben a Goldman szerint sem legvalószínűbb esetben az olaj hordója 40 dollár alatt cserélhet gazdát 2026 végére.

A Goldman alapeseti prognózisa is a jelenleginél alacsonyabb árakat vetít előre, hiszen a jövő év végére hordónként 55 dolláros olajárat vár. A globális olajpiacot megrázták az elmúlt napok történései, így nem csoda, hogy számos bank új jóslattal állt elő, megvizsgálva a szélsőséges lehetőségeket is, A Goldman szerint egy tipikus amerikai recesszió és az olajkínálat alapesete az idei év végére 58 dolláros hordónkénti olajárat jelentene, amely jövőre 50 dollárra csökkenne.

Kedden a Brent ára 65 dollár volt, miután hétfőn az olajár négyéves mélypontra süllyedt.