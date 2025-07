Ismét lehet jelentkezni a felsőoktatásba - elindult a pótfelvételi

Varga-Bajusz Veronika a közrádióban azt mondta, azok, akik az általános eljárásban nem jelentkeztek, azért is választják a pótfelvételit, mert látják, milyen sokan tanulnak tovább a felsőoktatásban, és ez inspirálja őket.

Továbbtanulás: elindult a pótfelvételi / Fotó: Shutterstock

Hozzátette, fontos szempont az is, hogy a diploma gyors elhelyezkedést és átlagosan másfélszeres – műszaki, informatikai területeken akár kétszeres – bérszorzót jelent. Megjegyezte, a pótfelvételiben alapvetően ugyanazok a feltételek érvényesek, mint az általános eljárásban, annyi különbséggel, hogy már csak egy szakra lehet jelentkezni.

Az államtitkár hangsúlyozta, a pótfelvételiben

egyaránt elérhetőek állami ösztöndíjas és önköltséges férőhelyek is, de az egyetemek döntik el, hogy mely szakoknál van még kapacitásuk az elindult szakok megtöltésére vagy bővítésére.

Elmondta, augusztus 7-ig lehet beadni a pótfelvételi jelentkezést, ezt követően indul a dokumentumok vizsgálata, valamint a felvételi, alkalmassági vizsgák.

Ismertette, a pótfelvételi folyamata megegyezik az általános eljáráséval, csak a folyamat gyorsabban zajlik le, így jobban kell figyelni a határidőkre. Mint mondta, a ponthatárok várható kihirdetése augusztus 27-én lesz, így a pótfelvételiben felvettek is megkezdhetik tanulmányaikat szeptemberben.

A műsorban Varga-Bajusz Veronika a Felsőoktatási Mentorprogram egymilliárd forintos támogatásáról is beszélt. Elmondta, ezt az összeget a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) többek között az olyan mentori tevékenységekre használhatja, mint a mentoráltak tanulmányi ügyintézése vagy az egyetemre való beilleszkedésük segítése.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy

a pótfelvételiben idén az egyetemek jellemzően a pedagógusképzési, a mérnöki, a műszaki, az informatikai és az agár területeknél hirdettek meg állami ösztöndíjas férőhelyeket.

Hozzátette, az általános felvételi eljárásban tíz diákból nyolc – mintegy 74 ezren – állami ösztöndíjas férőhelyre került be.

Úgy fogalmazott,

nagyon szép siker volt az idei évi felvételi,

hiszen az elmúlt másfél évben nem volt ilyen rekordszámú – összesen 95 907 – első éves az egyetemeken. Előrelépésként említette azt is, hogy tízből hat diák olyan területre került be, amely a nemzetgazdaság szempontjából is kiemelten fontos.