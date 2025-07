Otthon Start Program: 50 milliós hitelre pályázik a legtöbb érdeklődő – mi kell ahhoz, hogy elérjük a plafont?

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely kedvezményes kamatozású lakáshitellel segítené az első lakást vásárlókat. A Bankmonitor adatai alapján az érdeklődők túlnyomó része a lehető legnagyobb, 50 millió forintos hitelösszeget szeretné felvenni, jellemzően 400–600 ezer forint közötti havi nettó jövedelemmel. Bár ez a jövedelmi szint már lehetővé teszi az akár 25 éves futamidejű kölcsön biztonságos törlesztését, az átlagbérrel rendelkezők számára már szűk lehet a mozgástér, a minimálbéreseknek pedig csupán 20–24 millió forint körüli hitelösszeg reális.

A legtöbb igénylő a maximális, 50 millió forintos lakáshitelt venné fel az Otthon Start Programon keresztül, jellemzően 400–600 ezer forintos jövedelemmel / Fotó: Shutterstock

A Bankmonitor Otthon Start kalkulátorát használók 60 százaléka lakásvásárlásra, 40 százalékuk családi házra fordítaná a hitelt.

Ez a megoszlás jól mutatja, hogy bár a városi életforma továbbra is népszerű, sokan vágynak saját házra, jellemzően az agglomerációban vagy vidéken.

A családi ház melletti döntés gyakran a nagyobb élettér és kert iránti igényt tükrözi.

A maximális hitelösszeg iránti kiugró érdeklődés részben arra utalhat, hogy sokan minimális önerővel számolnak, másrészt arra is, hogy a kedvező, legfeljebb évi 3 százalékos kamat miatt még azok is inkább hitelből finanszíroznák a vásárlást, akiknek lenne több megtakarításuk. A hitelképesség azonban nem csak az elért jövedelemtől függ: a bankok figyelembe veszik az adós meglévő tartozásait és a megélhetési költségeket is. A jövedelemarányos törlesztési korlátok miatt például 600 ezer forint alatti jövedelemnél a törlesztőrészlet nem haladhatja meg a jövedelem felét.

Az Otthon Start Program célcsoportja: fiatal, stabil jövedelmű középosztály

A számokból jól látszik, hogy az Otthon Start konstrukció elsősorban a középosztálybeli, biztos munkaviszonnyal rendelkező fiatalokat célozza meg. A 400–500 ezer forintos jövedelemmel rendelkező családok már egy 30–40 milliós hitelhez is hozzáférhetnek, ami megfelelő önerő mellett reális lehetőséget nyújt a lakásvásárlásra.

A lakáspiac jelenlegi helyzetében az Otthon Start a kiszámítható és kedvező finanszírozás révén sokak számára jelenthet megoldást, de a jövedelmi korlátok miatt nem mindenki férhet hozzá a maximális támogatáshoz. Ezért a hiteligénylés előtt érdemes pontosan kiszámolni, hogy az adott jövedelem mellett mekkora kölcsön vállalható biztonsággal hosszú távon.