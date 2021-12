A Wall Street dolgozói hetek óta szidják a 2015-ben megalkotott 7,2-es szabályt, amely a New York-i tőzsde ünnepi munkarendjét határozza meg. Rendelkezik arról, hogy az év első napja munkaszünetnek minősül, ahogy mindenhol máshol a világon. Ugyanakkor a kissé túlbonyolított szabály előírja, hogy ha egy ünnepnap szombatra esik, akkor a piac az azt megelőző pénteken tart zárva, kivéve, „ha a szokásostól eltérő üzleti feltételek állnak fenn, mint amilyen a havi vagy éves elszámolási időszak vége”. Mivel december 31. a hónap, a negyedév és egyben az év vége is, nem kérdés, hogy a fenti kritérium érvénybe lép.

Ez azt jelenti, hogy szilveszterkor, azaz pénteken nem lesz rövidített kereskedés, a következő hétfőn pedig nincs szabadnap

– értelmezi a szabályt a Bloomberg szerzője.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / AFP

A tőzsde már régen közzétette ünnepi menetrendjét, ám a szilveszter rovatot egy homályos lábjegyzet egészítette ki. Ezért fordulhat elő, hogy néhány piaci szereplő csak decemberben vette észre, hogy nem lesz ünneplés, és most kell módosítaniuk a terveket. Külön bosszantó, hogy a kötvénykereskedők valamivel korábban kezdhetik a szilveszteri partikat: náluk délután 2 órakor vége lesz az évnek.

Nem nagy dolog, gondolják más szakmák képviselői, mi is sokat dolgozunk, és sokkal kevesebbet keresünk, mint a pénzügyi szektorbeliek. De a Wall Street számára a munkarend változása más következményeket is rejt:

a Bloombergnek nyilatkozva több kereskedő is elmondta, hogy nem hagy nyitott vagy az új évre átmenő opciós vagy future pozíciót, mivel január első hetének kereskedési volatilitását is növelheti a szokatlan helyzet.

A legtöbben nem izgatják magukat a kisebb felfordulás miatt. Az is látszik, hogy a home office az üzletkötők korábbi munkarendjét is felforgatta. Idén már a hálaadás időszakában is megfigyelhető volt, hogy a régebben unalmas, ünnep előtti vagy rövidített kereskedési napokon is magas forgalmat értek el, hiszen otthonról sok bróker szolgálta ki az ügyfeleit.

Korábban is előfordult, hogy a Wall Street egy nappal többet dolgozott. 11 évvel ezelőtt, 2011-ben is szombatra esett az újév. Jövőre azonban vigasztalódhatnak a NYSE kereskedői: június 20-án, hétfőn új szabadnapot adtak a naptárhoz. Ezen a napon mostantól a rabszolgaság megszüntét, az emancipáció napját, a magyarra nem lefordított Juneteenth-t ünneplik. Ez június 19-re esik, de az vasárnap, így lesz hétfőn kereskedési szünet.