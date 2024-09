Amerika töretlenül hisz a bikapiacban

Rekordokat dönt az amerikaiak részvényállománya. A JPMorgan becslései szerint a háztartások teljes pénzügyi eszközállományának 42 százaléka részvény, ami a legmagasabb érték 1952 óta, amikor jegyezni kezdték ezt a statisztikát.

Egymást követték idén a tőzsdei rekordok / Fotó: AFP

Az is beszédes, hogy a második negyedévben a Fidelity Investments legalább 1 millió dolláros nyugdíjszámláinak száma elérte a 497 ezret, ami 31 százalékos növekedés év per év alapon, ráadásul abszolút rekord. Sok amerikai befektető még ekkora rali után is töretlenül hisz a bikapiacban, pedig a széles piacot leképező S&P 500 index már 3 tucat rekordot döntött idén.

Azért aggodalmaskodókban sincs hiány.

Óvatosságra int a szezonális tapasztalat.

Szeptember gyakran az egyik legvolatilisebb hónap az amerikai tőzsdéken. És arról sem szabad elfeledkezni, hogy általában az elnökválasztási kampány is felkorbácsolja a piaci hullámokat. Emellett az is megfontolásra érdemes, hogy a technológiai behemótok is kockázatot hordoznak, amennyiben talán túlhájpolta a piac a mesterséges intelligenciát.

Augusztus elején a jenspekulációk alkonyát megsínylették a részvénypiacok, ám a befektetőket hamar megnyugtatták az amerikai makroadatok, s a Fed elnökének közeli kamatvágással kecsegtető kommunikációja. Nem véletlen, hogy

az amerikai részvényalapok 8 egymást követő héten jelentettek tőkebeáramlást.

Nem csak a kisbefektetők lelkesek. Az intézményi befektetők is felkarolták a ralit. Az eszközkezelők S&P 500 határidős ügyletekhez kötött nettó bikapiaci fogadásai júliusban 2020 óta a legmagasabb szintre emelkedtek a Commodity Futures Trading Commission adatai szerint. És azóta is magas szinten maradtak.

Bika szemléletűek vagyunk, s az ügyfeleinknek is azt mondjuk, most van ideje a befektetésnek

– mondta Thorne Perkin, a Papamarkou Wellner Perkin elnöke.

Különösen érdekes, hogy a kisebb vállalatokat követő alapok, amelyek általában a legérzékenyebbek a gazdasági hullámvölgyekre, júliusban 12,7 milliárd dollár tőkebeáramlást jelentettek. Ami meghaladta a korábbi, 2020 novemberében felállított havi rekordot, amikor az Egyesült Államok gazdasága a pandémiás összeomlásából való kilábalás korai szakaszában volt.