Lenyomják a kicsik a nagyokat a Wall Streeten, de hamarosan eldől, ki nevet a végén

Egyértelműen felülteljesítik a Wall Street kisrészvényei a nagyokat a harmadik negyedévben, az alacsony értékeltségű, de magas minőséget képviselő cégek ugyanis jó eséllyel nagyobbat nyernek majd a a hamarosan induló kamatvágáson, mint a nagyok, ezt pedig a befektetők pozícióik újragondolásával jutalmazzák – írja a MarketWatch cikke.

Hatalmasat lehetett kaszálni az idén az amerikai részvénypiacon / Fotó: NurPhoto via AFP

Árgus szemmel figyelik a részvénypiacok a jegybankot

Liz Ann Sonders, a Charles Schwab befektetési alapkezelő vezető stratégája a szaklapnak kiemelte:

A kisrészvények Powell augusztusi beszéde után indultak meg lendületesen, és volt honnan visszajöjjenek, az augusztus eleji globális tőzsdepánik ugyanis nagyobbat rántott rajtuk, mint a nagyokon.

A szakértő hozzátette: a kicsik, melyeket a Russell 2000 index követ, egyébként rendre felülteljesítik a nagyokat felvonultató S&P 500-ot a monetáris lazítás, azaz a kamatvágások időszakában. Fontos viszont, hogy a Fed ne fesse a recesszió rémét a falra a kommunikációjában, mert annak már a megemlítése is hatalmas tőkemenekítést indíthatna el a kisebb tőzsdei cégek befektetői körében.

Ezek a vállalatok ugyanis általában kevesebb tartalékkal és gyengébb piaci pozíciókkal rendelkeznek, így nagyobb kockázatot jelentenek a befektetők számára, mint mondjuk a több ezermilliárd dolláros kapitalizációjú Apple.

Az arany középútra vágynak a tőzsdék

Pont ezért lenne fontos a kis cégek további ralijához, hogy a Fed csak a jelenlegi piaci konszenzust jelentő 25 bázisponttal csökkentse az irányadó kamatokat jövő héten, ne pedig 50-nel: a nagyobb vágás ugyan olcsóbb hiteleket, ezáltal lendületesebb gazdasági növekedést jelentene, ám a drasztikusabb lépés a recesszió rémét is felidézné. Ez a kilátás pedig nem csak a kicsiknek, de a nagyoknak is fájna, sőt, akár egy, az augusztus elején látotthoz hasonló globális pánikhullámot is útjára indíthatna.

Arról, hogy mi alapján érdemes kisrészvényt választani az amerikai piacon, Sonders úgy fogalmazott: