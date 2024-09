Biztonsági öveket bekapcsolni: felkavarhatja a kampányfinis az amerikai tőzsdét

Finisébe fordul az amerikai elnökválasztási kampány, két hónap múlva, november 5-én eldől, hogy a demokrata párti Kamala Harris, vagy a republikánus Donald Trump vezetheti majd az Egyesült Államokat a következő négy évben.

Hozhat még izgalmakat a tőzsdén a Trump és Harris versenyfutása az elnöki székért / Fotó: Getty Images

A jelenlegi alelnök és a korábbi elnök összecsapását a piacok is kiemelten figyelik, már csak a két jelölt eltérő gazdasági programja miatt is, de az elnökválasztási kampány finise ezen túlmenően is tartogathat izgalmakat. A historikus adatok alapján érdemes óvatosnak lenniük a tőzsdézőknek, az S&P 500 index ugyanis az utóbbi négy választási évben meglehetősen gyengén teljesített a választás napját megelőző két hónap során.

Az amerikai zászlóshajónak számító részvénykosár átlagosan 5,8 százalékot esett a 2008 és az azt követő elnökválasztási évben, a voksolás időpontját megelőző utolsó két hónapban

– figyelmeztet elemzésében a Market Watch.

Hosszabb időtávot vizsgálva, 1952 óta valamivel kedvezőbb a kép, de még így is 0,2 százalékos csökkenést tud felmutatni a vezető tengerentúli tőzsdemutató, fele-fele arányban szállítva pozitív és negatív hozamokat a kampányfinisek során.

Az S&P 500 mellett a két másik meghatározó amerikai részvényindex, a Dow Jones ipari átlag és a technológiai részvényeket tartalmazó Nasdaq Composite is hagyományosan inkább negatív teljesítményt nyújt a voksolást megelőző két hónapban.

Az elnökválasztáson túl a szeptember egyébként is a legszűkmarkúbb hónapok közé tartozik a tőkepiacokon. 1944 óta éves átlagban 0,78 százalékkal ereszkedett az S&P 500 a kilencedik hónapban a CFRA Research adatai szerint, a választási években 0,51 százalékos csökkenést mutatva.

A befektetési szakemberek persze nem győzik hangsúlyozni, hogy bár érdemes figyelni a szezonális trendeket, a múltbéli hozamok nem jelentenek iránymutatást a jövőre nézve.