Siralmas karácsonyi szezon elé néz a Best Buy

Nincs jó passzban a Best Buy, a világ legnagyobb elektronikai áruházlánca gyenge karácsonyi szezont lát maga előtt, ennek megfelelően csökkentette is az üzleti évére szóló forgalmi és profitvárakozását, 7 százalékos földcsuszamlást eredményezve az amerikai társaság részvényárfolyamában.

Hétfői életkép egy New York-i Best Buyból. Áruból sok van, vevőből kevés / Fotó: Anadolu via AFP

A befektetők a negyedéves gyorsjelentés keddi közreadásáig elégedettek lehettek a Best Buy idei teljesítményével, a kiskereskedelmi áruházlánc kurzusa 18,8 százalékot emelkedett. Felméréseik és tapasztalataik szerint a drága televízió szettek és házmozik iránt a kereslet egye alacsonyabb, azt legfeljebb erős akciózással lehet felkelteni, az viszont a nyereségből harap le egy jelentős darabot.

Az inflációt és a választásokat okolja a Best Buy

Az utóbbi két évben a történelmi magasságokba emelkedett infláció megtanította az amerikaiakat is pénztárcájukban kuksoló dollárok megbecsülésére, ám most, hogy 3 százalék alá süllyedt a pénzromlás üteme, még mindig élénken él az emlékezetben a spórolás „élménye”. Úgyhogy

inkább várnak türelemmel, mert előbb-utóbb csak ki kell söpörniük a kereskedőknek is a raktárkészletet.

Hogy ez a pár nap múlva eljövő klasszikus Black Friday alkalmával vagy később érkezik el, az most nem tudni, mindenesetre az amerikaiaknak arra is gondolniuk kell, hogy Donald Trump megválasztott elnök első hivatali napján – ígérete szerint – rendeletben ró ki 25-25 százalékos vámot a kanadai és mexikói határon át beérkező termékekre, továbbá a kínai termékekre 10 százalékos extravámot pakol.

Ez pedig minden közgazdasági tankönyv szerint áremelkedésekhez, az infláció erősödéséhez vezet akkor is, ha az új elnök legyint erre. A Best Buynak erre is figyelemmel kell lennie az árképzéskor. Az elektronikai lánc most arra számít, hogy a legalább egy éve működő üzleteiben nem 1,5-3 százalék közötti, hanem 2,5-3,5 százalék közötti mértékben esnek vissza az eladások az üzleti évben.

Nyolcszázmillió dollár hiányozni fog a kasszából

Éves korrigált részvényenkénti nyereségük maximum 6,25 dollár lehet a korábban előrevetített 6,35 dollárral szemben. Az éves bevétel legfeljebb 41,1 milliárd dollár lehet, szemben a korábbi prognózisban szereplő 41,9 milliárd dollárral.