Új célár érkezett a Waberer's részvényére, közel 50 százalékos rali jöhet

A hazai logisztikai vállalat részvényeire eddig is az MBH Befektetési Banknak volt a legmagasabb célára, Dina Dániel azonban most még feljebb tette a lécet. A Waberer’st követő másik két elemzőház is éppen felülvizsgálja a célárát.