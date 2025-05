Éppen elkezdődött az érettségi, de már futnak a diákszámla-akciók

Bár a felsőoktatási beiratkozási időszak még igencsak odébb van – az érettségi írásbeli vizsgák pont most kezdődtek el –, minden, a lakossági piacon jelentősebb részesedéssel rendelkező banknál futnak diákszámla-akciók – derül ki a pénzintézetek honlapjain szereplő ajánlatokból.

A diákszámla-akciók viszonylag széles ügyfélkört céloznak, több mint 200 ezer nappali tagozatos, a felsőoktatásban tanuló diák van Magyarországon / Fotó: Shutterstock / Képünk illusztráció

Bár – ahogy erről korábban beszámoltunk – már 2024 tavasza is mozgalmasnak bizonyult a diákszámlákhoz kapcsolódó akciók szempontjából, a kampányaikat korábban rendre a késő tavaszi-nyári időszakra időzítették a bankok: mostanra viszont ez a szezonalitás gyakorlatilag eltűnt, folyamatosan lehet promóciókkal találkozni a pénzintézeteknél.

A diákszámla-akcióktól függetlenül is sok a kedvezmény

A diákszámláknál természetesen a diákok pénzügyi helyzetére is tekintettel vannak a pénzügyi szolgáltatók: így – legalábbis a kapcsolat elején – általánosnak tekinthető a díjmentes számlavezetés, és az is megszokott megoldás, hogy a bankkártya éves díját az első évben nem számítják fel a bankok. Az átutalási tranzakcióknál szintén sokszor kedvezőbbek a díjtételek a szokásosnál, és gyakran díjmentes az alapvető elektronikus felületek (netbank, mobilapp) használata is. A havi összesen 150 ezer forintnyi, legfeljebb két alkalomba sűrített díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét – amely egy számlára vonatkozóan egyébként minden lakossági ügyfélnek lehetséges – szintén a díjmentes szolgáltatások közé szokták sorolni a bankok.

A díjaknál – és az akcióknál – látható nagyvonalúság persze egyáltalán nem véletlen a bankoknál: ez az ügyfélkör az átlagnál jóval fogékonyabb a digitális csatornák használatára, és számítani lehet arra is, hogy az idő előrehaladtával egyre nagyobb forgalmat generál – és persze igénybe vesz különböző befektetési, finanszírozási termékeket is. Az sem elhanyagolható szempont, hogy viszonylag széles ügyfélkörről van szó: a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint az idei tanévben több mint 221 ezren tanulnak nappali tagozaton a magyar felsőoktatásban.

A rendszeres megtakarítás még több ajándékpénzt érhet a diákszámláknál

A bankoknak a felsőoktatásban tanuló, vagy oda igyekvő diákoknak szóló számlavezetési akciói változatlanul három fő pilléren nyugszanak: a kedvezményes (sok esetben díjmentes) szolgáltatásokon, az egyszeri jóváírásokon, illetve a különböző, a korosztálynak vonzó ajándékokon. A jóváírásoknál a normál lakossági számláknál megszokott nagyságrendeket alkalmazzák a pénzintézetek,

tehát a promóciós feltételeket teljesítő ügyfelek rendszerint 30-40 ezer forintnyi, egyszeri jóváírásra számíthatnak.

A diákszámláknál is élnek ugyanakkor az ügyfélajánló programok, sőt, itt is több bank ösztönzi már a rendszeres megtakarítást, vagy befektetést is.