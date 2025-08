A magyar áram- és gázrezsi a legalacsonyabb az unióban, de a túlfogyasztást nagyon megbánja a pénztárcánk

Térségünkben nagy volt a szórás. A podrogicai 11,07 eurócentes tarifa már 20 százalékkal volt magasabb a budapestinél, míg a szófiai a hazai másfélszeresét, a ljubljanai, a pozsonyi, a tallinni és a rigai pedig körülbelül a kétszeresét tette ki. A prágai 35,58 eurócent már uniós összevetésben is kiemelkedően magas, a „drágasági lista” negyedik helyén állt.

Hatalmas pofont kaptak a bukarestiek

A lakossági árak júliusi mozgásain belül kirívó volt a bukaresti 76 százalékos drágulás, amit az okozott, hogy megszűnt a tarifára 2021 októbere óta alkalmazott ársapka. Ráadásul drágult is a villamos energia mint termék, vele együtt pedig az adója is nőtt. Az utóbbi két tényező tolta 16 százalékkal magasabbra a ljubljanai és 5 százalékkal az athéni tarifát is az egy évvel korábbihoz képest és az, hogy szintén Szlovéniában a lakossági áramárat olcsóbbá tévő adókedvezménytől kellett búcsúzni. Voltak további drágulások, de volt két szerencsés főváros is. Ezekben azért mérte olcsóbban a szolgáltató a lakossági áramot, mert ott esett az áram piaci ára is: Oslóban 6 százalékkal, Nicosiában 2 százalékkal szelídült a háztartási egységár. (De Nicosiában így is háromszor akkora volt, mint Budapesten.)

Gáz: Varsó volt a hónap nyertese

A földgáz kiskereskedelmi végfelhasználói ára 1 százalékkal esett Európában júliusban. A VaasaETT 27 főváros tarifáit vizsgálta. Azt találta, hogy nyolcban olcsóbb lett a gáz a háztartások számára, 14-ben nem változott, háromban drágult.

A teljes európai olcsósági sorrendet Kijev vezette, mögötte az EU-ban legolcsóbb Budapest, majd a (nem uniós) Belgrád) és az (uniós) Zágráb következett. A három említett drágulás csak 2 százalékos volt, az elszenvedői pedig az athéni, a berlini és a madridi lakosok. A vizsgált gázár Varsóban 11 százalékkal esett, mert kevesebbe került maga a földgáz is. A bécsi 6 százalékos és a és a dublini 2 százalékos csökkenést a gáz árának esése mellett a rájuk rakódó adó mérséklődése is magyarázta.