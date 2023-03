Óriási hasznot hozott az orosz–ukrán háború az Adria kőolajvezeték üzemeltetőjének. A szankciók miatt leállított orosz kőolajszállítások egy részét Európa ugyanis tengeri úton pótolta, ez pedig felértékelte a vezeték és vele együtt Horvátország stratégiai szerepét is a kontinens energiaellátásában. A hat ország ellátásában is fontos szerepet játszó, 631 kilométer hosszú csővezeték az elmúlt évben csaknem 120 millió eurós, (45 milliárd forint) bevételre és 50 millió euró (19 milliárd forint) tiszta haszonra tett szert. Ez 13 százalékos növekedés egy év alatt, ráadásul a csővezetéknek soha nem volt még ilyen jó pénzügyi éve.

Fotó: Balkan Green Energy News

Az energetikai cég aktuális helyzetéről Vladislav Veselica, a Janaf igazgatóbizottságának egyik tagja beszélt a Poslovni dnevnik hírportálnak. A cégvezető szerint a Janaf sikere azért is egyedülálló, mert a bevételei 68 százalékban külföldről származnak. A cégvezető arról is beszélt, hogy a jelenlegi világpolitikai események arra engednek következtetni, hogy az Adria vezeték szerepe a jövőben még inkább fel fog értékelődni, ezért fejleszteni szeretnék az infrastruktúrájukat.

Tárolás és szállítás

A Janaf a közeljövőben két nagy beruházást is tervez. Első körben a Krk szigeti tárolókapacitásaikat bővítenék 640 ezer köbméterrel, ezzel a Janaf tározóinak befogadóképessége megközelíti majd a 3 millió köbmétert. A másik projekt a csővezeték északi ágának a kapacitásbővítése. Ez a beruházás Magyarország szempontjából is fontos, hiszen, ha bármilyen oknál fogva leáll a Barátság vezeték, akkor több kelet-közép,európai országgal együtt mi is csak Horvátország irányából tudunk kőolajat importálni. Jelenleg azonban a csövek és a szivattyúk kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy maradéktalanul ki tudja szolgálni a térség igényeit.

Magyar tulajdon

Bár a Janaf 78 százaléka horvát állami tulajdonban van, a társaságban jelentős érdekeltségei vannak magyar nagyvállalatoknak is. A Mol érdekeltségébe tartozó horvát kőolajipari vállalat, az INA ugyanis a részvények 11,8 százalékát birtokolja, de közel 2,5 százalékos tulajdonrésszel jelen van a vállalatban az OTP Bank is.