Magyarország számára lehetőség lesz arra, hogy szükség esetén Horvátországon keresztül, az Adria kőolajvezetéken kőolajat vásároljon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azután, hogy tárgyalt horvát kollégájával, Davor Filipović új energiaügyi miniszterrel.

Fotó: Facebook

Kiemelte: a jelenlegi bizonytalan nemzetközi helyzetben rendkívül fontos, hogy a kőolajellátás szempontjából több szállítási irányra is számíthasson Magyarország. Hozzátette: a hétfői EU-csúcson az a döntés született, hogy az unió csak úgy vezet be embargót az Oroszországból érkező kőolajszállításokra, hogy a csővezetékes szállítás nem esik a szankciós rezsim alá, így Magyarország számára lehetőség nyílik a jövőben is, hogy csővezetéken keresztül Oroszországból kőolajat vásároljon.

Ugyanakkor a Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy ne csak egy irányból vehessünk kőolajat. Jelenleg a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajlik Magyarország ellátása, de ez bármikor ellehetetlenülhet. Ezért fontos, hogy ha bármi történik, és a Barátságon keresztül nem érkezik kőolaj, akkor is biztosítva legyen az ellátás – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A miniszter kiemelte, megállapodott a horvát energiaügyi miniszterrel arról, hogy Horvátország készen áll egy hosszú távú energiabiztonsági együttműködésre. Ezért fontos, hogy az Adria vezeték bővítése megtörténjen, és Magyarország és Szlovákia biztonságos kőolajellátása biztosítva legyen. A horvátok készen állnak arra, hogy kibővítsék a Magyarországra irányuló Adria vezeték kapacitását, és megfelelő mennyiségű szállítási kapacitásokat is biztosítsanak.

Délután már a Mol szakembereivel tárgyalnak a horvát szakemberek – erősítette meg Szijjártó Péter.

Hétfőn éjjel megszületett a megállapodás

Ursula von der Leyen elmondta azt is: lehetőség van arra, hogy az Adria kőolajvezeték kapacitásait olyan mértékben növeljék, hogy ezen az úton teljesen kiváltható legyen a Magyarországra érkező orosz kőolaj. Az EB elnöke szerintez a folyamat 45–60 nap alatt végrehajtható, és »némi« beruházását igényel.

A magyarországi olajfinomítók átállítása ugyanakkor ennél jóval hosszabb időt vesz igénybe.