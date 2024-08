Hámori Luca edzője reagált Imane Helif tömegperére

„Úgy hallottam, hogy Imane Helif állítólag mindenkit beperelt, de pontosat én sem tudok mondani. Luca három-négy posztot rakott ki a közösségi médiában, de azokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság leszedette vele” – mondta a Világgazdaságnak Varsányi Áron, Hámori Luca edzője, akit nyaralása első napján ért utol lapunk.

Imane Helif elkezdett pereskedni az olimpia után / Fotó: AFP

Hazaérkezése után Hámori Luca részt vett a magyar paralimpikonok eskütételén, majd ezt követően hivatalosan is megkezdte szabadságát. Hámori párjával, edzője, Varsányi Áron pedig a családjával piheni ki az ötkarikás játékokat és a velejáró feszültséget is. Már az olimpia ideje alatt több médium is leközölte, hogy az algériai bokszoló perrel fenyegetőzik. Ahogy a Világgazdaság is megírta, mások mellett J. K. Rowlingot, Elon Muskot és Donald Trumpot már be is perelte internetes zaklatásért Helif.

Varsányi lapunknak úgy fogalmazott,

Párizsban azt állították, mindenkit be fognak perelni, aki szembement Heliffel, vagy olyasmit jelenített meg róla, amiről azt gondolják, hogy nem megfelelő.

„Azt tudom, hogy Luca három-négy posztot rakott ki ezzel kapcsolatban a közösségi oldalára, de azokat az olimpiai bizottság leszedette vele. Töröltük is azt, ami korábban fent volt, de amiket a többiek már megosztottak, azzal ugye nem tudtunk mit csinálni” – mutatott rá a nagy port kavart esetre Varsányi Áron, immár letisztult gondolatokkal.

Az edző szerint Imane Helifet korábban, még az olimpia előtt is fiúsnak gondolták, és azt is tudták róla, hogy kizárták tavaly a világbajnokságról. A bokszedző úgy gondolja, hogy

az olaszok most csinálták meg a cirkuszt, valamiért most borítottak, de nem tudja, pontosan miért.

„Beszéltem kint IBA-sokkal is, mondtam, hogy versenyzett, erre ők, hogy valóban, de nem az IBA égisze alatt, hanem afrikai bajnokságon indult” – tette hozzá Varsányi.

A tréner azt nem tudja, hogy az olimpián csináltak-e Imane Helifnél bármilyen vizsgálatot, csak azt, amit a NOB is nyilatkozott: az útlevelében az áll, hogy nő.

„Persze, sajnáljuk őt is, megrángatták most, de mindegy, vannak itt érdekességek” – jegyezte meg.

Tehát ugye az IBA kétszer ellenőrizte, és utána eltiltotta, mert mind a két esetben pozitív tesztet produkált. Úgy gondolom, ha már ilyen kétes az eset, legalább egy felülvizsgálatot kellett volna csinálni.

Ha nem is az olimpián, hanem már jóval előtte, akár a kvalifikáción is lehetett volna, és ha megállja a helyét, induljon, ha nem, akkor pedig ne – fűzte hozzá.