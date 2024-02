Nem is olyan régen a VPN csupán az internethasználók egy szűk rétege számára volt ismert, napjainkban azonban egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az alkalmi világháló-böngészők egyre szélesebb köre választja ezt a megoldást a biztonságos internethasználat eszközeként. Ezen felül más trükkök során is hasznos fegyver, például más országokban sugárzott műsorok streamelésétől és a regionálisan tiltott szerencsejátékoktól kezdve a banki adatok nyilvános WiFi-n történő beviteléig.

Sokat spórolhatunk a szállásfoglalásnál a VPN-nel.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul egyre többen – köztük VPN-cégek is – állítják azt, hogy pénzt spórolhatunk meg a segítségével repülőjegyek, bérautók, vagy épp szállodák foglalásakor – írta meg a Mashabe. A portál cikkében annak próbált utánajárni, hogy valóban megéri-e a VPN használatával megpróbálni faragni az utazás költségein.

Mi is az a VPN?

A VPN a virtual private network, vagyis a virtuális magánhálózat rövidítése. Lényegében egy biztonságos és titkosított kapcsolat egy eszköz és egy hálózat (például az internet) között. A VPN különböző országokban található szervereken keresztül kapcsolódik az internethez, amelyek köre a VPN szolgáltatótól függően változik. A szerverek elrejtik a felhasználó személyazonosságát, és anonimizálják a kapcsolatot.

Hogy spórolhat a VPN a repülőjegyeken?

A repülőjegyek foglalása az utazni vágyók számára sokszor kalandos folyamat. Vannak, akik arra álltak rá, hogy gyakran konkrét úti cél nélkül is napi szinten nézegetik a légitársaságok honlapját, hátha felbukkan egy-egy nagyon kedvező, akár csupán párezer forintos ajánlat. A repjegyek árát számos tényező befolyásolhatja. Az utazás dátuma, a napszak, a helyszín, az ország gazdasága, az célország aktuális turisztikai kínálata, a kereslet, és sok más egyéb tényező is.

A légitársaságok ráadásul nem egy esetben a vevő tartózkodási helye alapján is módosítják az árazásukat. Ebben segíthet a technológia is, ugyanis a VPN segítségével nem csupán anonim módon böngészhetünk, hanem azt is beállíthatjuk, hogy melyik országot lássák aktuális tartózkodási helyünknek.

Az ExpressVPN szakértői szerint ha konkrét célpontunk van, akkor érdemes a kisebb vagy kevésbé jómódú országokból rákeresnünk az árakra, majd innen haladni felfelé.

A Mashable újságírója például egy Nashvilleből Lisszabonba tartó járat esetében tudott 4 dollárt spórolni azzal, hogy a VPN segítségével nem az Egyesült Államokból, hanem Chiléből vásárolt. Mivel korábban több országgal is megpróbálkozott, így nem kevés időt beletett a próbálkozásba, emiatt a nagyjából 1400 forintnyi megtakarított összeg esetében nem érezte úgy, hogy megérte a befektetett munka.

A portál a Trivago platformján szállásfoglalással is megpróbálkozott. A Ramada by Wyndham Lisbon hotelben portugáliai VPN-nel éjszakánként 130 dollárért lehetett foglalni, amerikai VPN-re visszaváltva az ár azonnal 123 dollárra mérséklődött. A 7 dolláros (mintegy 2470 forint) megtakarítás már kicsit jobban hangzik, ráadásul ha több napra, és még több fővel is történik a foglalás, akkor már egész szép kis summa maradhat az ember bankkártyáján.

Még meghökkentőbb különbségeket tapasztaltak akkor, amikor egy egyhetes Mexikóvárosba tervezett nyaralás esetében mexikói VPN-nel éjszakánként 319 dollárért (összesen 2234 dollár), amerikai VPN-nel pedig éjszakánként 213 dollárért (összesen 1490 dollár) tudtak foglalni. Ez összesen 774 dolláros, vagyis csaknem 273 ezer forintos megtakarítás.

Hogyan érdemes spórolni a VPN segítségével?

A Mashable összegyűjtött néhány hasznos tippet arra vonatkozón, hogyan érdemes hozzáfogni a szállás és jegyfoglaláshoz a VPN segítségével.

Mindig töröljük a keresési sütiket, más néven cookie-kat. Minden szálloda vagy légitársaság honlapján meglátogatása előtt érdemes végrehajtani ezt a műveletet.