Vecsésen nyitott CNG-kutat az NKM Mobilitás

Tizennégyre nőtt a sűrített földgázt (CNG) kínáló nyilvános töltőállomások száma Magyarországon, miután az NKM Mobilitás Kft. megnyitotta Vecsésen a harmadik egységét.

Az új állomás a Ferihegyi légikikötőbe vezető út mellett, a 2-es terminál közvetlen közelében helyezkedik el, így kihasználhatja a helyi forgalmat. Erre már csak azért is van mód, mert egyre több CNG-hajtású gépjármű kap helyet azoknak a taxiscégeknek a flottáiban, amelyek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan szállítanak utasokat.

A kft. anyavállalata, a Nemzeti Közművek a környezetkímélő közlekedéshez kapcsolódóan – Mobiliti márkanéven – a sűrített földgáz mellett villamosenergia-alapú töltési szolgáltatást is végez. Az NKM Mobilitásnak van három üzemi CNG-töltő állomása is, ezek látják el üzemanyaggal Budapesten a BKV több mint hetven, Kaposvárott pedig a helyi közlekedési vállalat negyven CNG-buszát.

A vecsési töltő óránként 250 kilogrammos teljesítményű, azaz óránként 14-16 járművet tud kiszolgálni. CNG-t Magyarországon elsőként kínál önkiszolgáló módon is a nap 24 órájában. A CNG-benzin vegyes üzemű gépjárművek használata 15-20 százalékos árelőnyt nyújt a hagyományos üzemanyagú gépjárművekhez képest.

Legutóbb márciusban, Zalaegerszegen adtak át sűrítettgáz-töltőt, a beruházó ott a Zala Volán volt. Az idén hamarosan hallathat magáról a BlueGreenWay (BGW) is, amely épp Siófokon építkezik, de információink szerint a budapesti Könyves Kálmán körúton is dolgozik egy CNG-kút kialakításán, múlt évi közlése szerint pedig tiszaújvárosi tervei is vannak.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja