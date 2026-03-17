null
Elit szintre lépett a BioTechUSA – kompromisszumok nélkül (x)

Rekordévet zárt 2025-ben a BioTechUSA-cégcsoport. Árbevétele 100,9 milliárd forintra nőtt, így átlépte a 100 milliárd forintos „elitkategória” küszöbét. Az energiaár-volatilitás és az alapanyag-ellátási nehézségek által terhelt piaci környezetben elért növekedést az exportvezérelt működés, a nemzetközi terjeszkedés és a jelentős kapacitásbővítő beruházások alapozták meg.
A podcast vendége: Lévai Bálint , a BioTechUSA társtulajdonosa
Szerkesztő: Werderits Ivett
2026.03.17, 14:00

A tavalyi év sokak számára kihívásokkal teli volt a gazdasági környezet, az alapanyagárak drágulása és a geopolitikai kihívások miatt. Ez azonban nem állította meg a BioTechUSA-cégcsoportot a fejlődésben. A vállalat forgalma 11 százalékkal növekedett, árbevétele pedig elérte a 100,9 milliárd forintot. Ezzel az összeggel beléptek az elitkategóriába, ami egy szűk kört foglal magába. 

A BioTechUSA szinte mindenhol jelen van

A közel 2000 főt foglalkoztató BioTechUSA stabilan tartotta a piaci pozícióját az elmúlt időszakban és továbbra is a növekedésre fókuszált. Jelenleg 104 országban, 51 webshopban, 332 fizikai üzletben van jelen és több mint 4800 B2B partnerrel büszkélkedhet. 
A növekedésben nagy szerepe volt a termékválasztéknak és a fejlesztéseknek. 

A cég 2025-ben összesen 9 milliárd forintot fordított infrastruktúra-beruházásokra. 

Többek között automatizált logisztikai megoldásokra, energetikai beruházásokra, multilayer proteinszeletsorra és shaker logó üzemre fordították ezt az összeget. 

A nemzetközi piacok kedvelt márkája

A cégcsoport értékesítésének 80 százaléka exportpiacokon zajlik. A márka kifejezetten népszerű például Németországban, Franciaországban és Spanyolországban, de jelentős növekedést mutatott Csehországban és Romániában is. 

A tulajdonos hátralépnek 

A vállalat életében egy új korszak kezdődött 2026. január 1-től. A vezérigazgatói szerepet Markovics Diána vette át Lévai Bálinttól. Az új CEO 2019-ben csatlakozott a vállalat felsővezetéséhez ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatóként. A stratégiai kontroll és a hosszú távú fejlődés biztosítása érdekében a tulajdonosok az új vezérigazgatóval közösen felügyelőbizottságot hoztak létre, amelynek elnöke Lévai Bálint, aki szintén január 1-től egy új vállalkozásba is kezdett, miután Somkuti Andrással együtt megvásárolták a Netlock digitális bizalmi szolgáltatót.

Az elsődleges cél a jövőbeni növekedés, különösen nemzetközi szinten. 

A vezetők úgy gondolják, hogy a testület segíteni fogja a tudatosabb, átláthatóbb működést, miközben megőrzi az alapértékeket és a BioTechUSA szemléletét. 

Az együttműködés a kulcs

A BioTechUSA és az FC Barcelona többéves együttműködésének eredményeként 2025-ben új termék került a polcokra, a katalán krém ízű Iso Whey Zero fehérjepor, amely a nemzetközi jelenlét és a prémium pozicionálás további erősítését szolgálja.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
