Elit szintre lépett a BioTechUSA – kompromisszumok nélkül (x)

A tavalyi év sokak számára kihívásokkal teli volt a gazdasági környezet, az alapanyagárak drágulása és a geopolitikai kihívások miatt. Ez azonban nem állította meg a BioTechUSA-cégcsoportot a fejlődésben. A vállalat forgalma 11 százalékkal növekedett, árbevétele pedig elérte a 100,9 milliárd forintot. Ezzel az összeggel beléptek az elitkategóriába, ami egy szűk kört foglal magába.

A BioTechUSA szinte mindenhol jelen van

A közel 2000 főt foglalkoztató BioTechUSA stabilan tartotta a piaci pozícióját az elmúlt időszakban és továbbra is a növekedésre fókuszált. Jelenleg 104 országban, 51 webshopban, 332 fizikai üzletben van jelen és több mint 4800 B2B partnerrel büszkélkedhet.

A növekedésben nagy szerepe volt a termékválasztéknak és a fejlesztéseknek.

A cég 2025-ben összesen 9 milliárd forintot fordított infrastruktúra-beruházásokra.

Többek között automatizált logisztikai megoldásokra, energetikai beruházásokra, multilayer proteinszeletsorra és shaker logó üzemre fordították ezt az összeget.

A nemzetközi piacok kedvelt márkája

A cégcsoport értékesítésének 80 százaléka exportpiacokon zajlik. A márka kifejezetten népszerű például Németországban, Franciaországban és Spanyolországban, de jelentős növekedést mutatott Csehországban és Romániában is.

A tulajdonos hátralépnek

A vállalat életében egy új korszak kezdődött 2026. január 1-től. A vezérigazgatói szerepet Markovics Diána vette át Lévai Bálinttól. Az új CEO 2019-ben csatlakozott a vállalat felsővezetéséhez ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatóként. A stratégiai kontroll és a hosszú távú fejlődés biztosítása érdekében a tulajdonosok az új vezérigazgatóval közösen felügyelőbizottságot hoztak létre, amelynek elnöke Lévai Bálint, aki szintén január 1-től egy új vállalkozásba is kezdett, miután Somkuti Andrással együtt megvásárolták a Netlock digitális bizalmi szolgáltatót.

Az elsődleges cél a jövőbeni növekedés, különösen nemzetközi szinten.

A vezetők úgy gondolják, hogy a testület segíteni fogja a tudatosabb, átláthatóbb működést, miközben megőrzi az alapértékeket és a BioTechUSA szemléletét.