Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
Négyzetméter
iráni konfliktus
Dubaj
ingatlanpiac

Sokan lassulást vártak, Dubaj ingatlanpiaca mégis pörög

Dubaj az utóbbi évek egyik legfelkapottabb befektetési célpontja lett, miközben a közel-keleti konfliktus új kérdéseket vet fel a biztonság és a megtérülés kapcsán. A Négyzetméter Fix 3 vendége Csontos Norbert, a Heaven Properties munkatársa volt.
Szerkesztő: Werderits Ivett
2026.03.25, 17:01

A dubaji ingatlanpiac az elmúlt években a magyar befektetők figyelmét is egyre inkább felkeltette, ugyanakkor a jelenlegi közel-keleti geopolitikai helyzet új szempontokat hozott be a döntési folyamatba.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján.

Ma már nem lehet úgy beszélni Dubajról, hogy ne érintenénk azt, hogy mi zajlik a régióban. A közel-keleti konfliktus hatással van a turizmusra, a nemzetközi megítélésre és közvetetten a befektetői hangulatra is. Ugyanakkor fontos különválasztani a rövid távú bizonytalanságot és a hosszú távú trendeket. 

Dubaj továbbra is jó befektetés lehet 

Ha kizárólag befektetési szemmel vizsgáljuk Dubajt, akkor azt látjuk, hogy a város korábban is rendkívül gyorsan reagált globális krízisekre. Legyen szó a 2008-as világválságról vagy a Covid-időszakról, a piac viszonylag rövid időn belül stabilizálódott, majd új növekedési pályára állt. 

Nyilván nincs garancia arra, hogy most is pontosan ugyanez a forgatókönyv ismétlődik meg, de ha kizárólag a rendelkezésre álló adatokból és trendekből indulunk ki, akkor ez tűnik a legvalószínűbb kimenetelnek.

Ez lehet az egyik legfontosabb érv azok számára, akik hosszú távon gondolkodnak és nem ijednek meg egy-egy bizonytalanabb időszaktól.

Az egyik legfontosabb teendő, hogy a vásárlást jóval meg kell előznie egy tudatos felkészülési időszaknak. Ideális esetben már 6–12 hónappal a befektetés előtt érdemes tisztában lenni a pénzügyi lehetőségekkel, a célokkal és azzal is, hogy pontosan milyen stratégiában gondolkodunk. Rövid távú kiadás, hosszú távú bérbeadás vagy értéknövekedésre játszó befektetés. Ebben a szakaszban a szakértői tanácsadás nem extra, hanem kifejezetten szükséges lépés.

Külföldiek is kapnak hitelt

Gyakran felmerül összehasonlításként a magyar piac, különösen az olyan támogatott konstrukciók, mint az Otthon Start. Bár első ránézésre csábító lehet párhuzamot vonni, valójában két teljesen eltérő logikájú piacról beszélünk. Dubajban szintén elérhetők kedvező, akár 3-5 százalékos hitelkonstrukciók, de ezek nem ugyanazt a célt szolgálják, mint egy államilag támogatott lakhatási program Magyarországon.

Külföldi állampolgárok számára is elérhető hitelfinanszírozás Dubajban, ugyanakkor a pontos feltételek számos tényezőtől függenek. Általánosságban azonban elmondható, hogy 40–50 százalékos önerő mellett már reális lehet a hitelhez jutás.

Érdekes tendencia az is, hogy nem mindenki kizárólag befektetési céllal jelenik meg a piacon. Egyre többen döntenek úgy, hogy részben vagy akár teljesen Dubajba költöznek. Ebben a döntésben nemcsak az üzleti környezet, hanem az életminőség és a biztonság is kulcsszerepet játszik. Dubaj a világ egyik legbiztonságosabb városaként van számon tartva, ami sokak számára önmagában is komoly vonzerőt jelent.

Podcastok

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
