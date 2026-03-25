Sokan lassulást vártak, Dubaj ingatlanpiaca mégis pörög

A dubaji ingatlanpiac az elmúlt években a magyar befektetők figyelmét is egyre inkább felkeltette, ugyanakkor a jelenlegi közel-keleti geopolitikai helyzet új szempontokat hozott be a döntési folyamatba.

Ma már nem lehet úgy beszélni Dubajról, hogy ne érintenénk azt, hogy mi zajlik a régióban. A közel-keleti konfliktus hatással van a turizmusra, a nemzetközi megítélésre és közvetetten a befektetői hangulatra is. Ugyanakkor fontos különválasztani a rövid távú bizonytalanságot és a hosszú távú trendeket.

Dubaj továbbra is jó befektetés lehet

Ha kizárólag befektetési szemmel vizsgáljuk Dubajt, akkor azt látjuk, hogy a város korábban is rendkívül gyorsan reagált globális krízisekre. Legyen szó a 2008-as világválságról vagy a Covid-időszakról, a piac viszonylag rövid időn belül stabilizálódott, majd új növekedési pályára állt.

Nyilván nincs garancia arra, hogy most is pontosan ugyanez a forgatókönyv ismétlődik meg, de ha kizárólag a rendelkezésre álló adatokból és trendekből indulunk ki, akkor ez tűnik a legvalószínűbb kimenetelnek.

Ez lehet az egyik legfontosabb érv azok számára, akik hosszú távon gondolkodnak és nem ijednek meg egy-egy bizonytalanabb időszaktól.

Az egyik legfontosabb teendő, hogy a vásárlást jóval meg kell előznie egy tudatos felkészülési időszaknak. Ideális esetben már 6–12 hónappal a befektetés előtt érdemes tisztában lenni a pénzügyi lehetőségekkel, a célokkal és azzal is, hogy pontosan milyen stratégiában gondolkodunk. Rövid távú kiadás, hosszú távú bérbeadás vagy értéknövekedésre játszó befektetés. Ebben a szakaszban a szakértői tanácsadás nem extra, hanem kifejezetten szükséges lépés.

Külföldiek is kapnak hitelt

Gyakran felmerül összehasonlításként a magyar piac, különösen az olyan támogatott konstrukciók, mint az Otthon Start. Bár első ránézésre csábító lehet párhuzamot vonni, valójában két teljesen eltérő logikájú piacról beszélünk. Dubajban szintén elérhetők kedvező, akár 3-5 százalékos hitelkonstrukciók, de ezek nem ugyanazt a célt szolgálják, mint egy államilag támogatott lakhatási program Magyarországon.

Külföldi állampolgárok számára is elérhető hitelfinanszírozás Dubajban, ugyanakkor a pontos feltételek számos tényezőtől függenek. Általánosságban azonban elmondható, hogy 40–50 százalékos önerő mellett már reális lehet a hitelhez jutás.

Érdekes tendencia az is, hogy nem mindenki kizárólag befektetési céllal jelenik meg a piacon. Egyre többen döntenek úgy, hogy részben vagy akár teljesen Dubajba költöznek. Ebben a döntésben nemcsak az üzleti környezet, hanem az életminőség és a biztonság is kulcsszerepet játszik. Dubaj a világ egyik legbiztonságosabb városaként van számon tartva, ami sokak számára önmagában is komoly vonzerőt jelent.