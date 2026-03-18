A szomszéd lakása mindig zöldebb – ekkora piaci értékkel bír az ingatlanod

Hiába a tulajdonosi megérzés, a szomszéd példája vagy a friss festés, a piaci értéket ma is jóval összetettebb szempontok határozzák meg: a lokáció, a műszaki állapot, az energetikai besorolás és az ingatlan online megjelenése egyaránt beleszól az árba. Leskó Zoltán szerint ezek közül a lokáció a legmeghatározóbb, hiszen ezen utólag nem lehet változtatni – egy rosszabb elhelyezkedésű lakást nem „tolhatunk arrébb”. Az állapoton viszont lehet javítani, és ez sok esetben közvetlenül forintosítható is az eladásnál.

Túl a piaci értéken

A szakértő szerint a tulajdonosok egyik leggyakoribb hibája, hogy a saját ingatlanjukat érzelmi alapon árazzák be. Sokszor a szomszéd lakásából indulnak ki, miközben két látszólag azonos lakás között is jelentős eltérés lehet állapotban, tájolásban, műszaki tartalomban vagy akár az épület karbantartottságában.

Egy pontos árképzéshez ezért nem elég a személyes benyomás: kívülről, „madártávlatból” kell nézni az ingatlant.

Az apróságok is számítanak

A vevők egyre tudatosabbak, ugyanakkor sokszor egy tisztasági festés, a hibás kapcsolók és konnektorok cseréje, egy megviselt konyhabútor felújítása vagy az elkopott burkolatok rendbetétele is jelentősen javíthatja az ingatlan piaci pozícióját. Leskó Zoltán szerint ezek a beavatkozások nem feltétlenül értéknövelők minden esetben, de az alkupozíciót biztosan javítják. Ha ugyanis a vevő nem talál azonnal kifogásolható hibákat, sokkal nehezebben tud árengedményt kérni. Más a helyzet a jó fotókkal, a home staginggel vagy a 3D-s bejárással: ezek inkább az eladhatóságot gyorsítják fel, vagyis hamarabb hoznak érdeklődőt, de önmagukban nem feltétlenül emelik az ingatlan értékét.

Panelboom, külső kerületek, agglomeráció

A szakértő szerint jelenleg továbbra is erős a panelpiac, és az elmúlt időszakban a külső kerületek is egyre felkapottabbá váltak. Ennek oka egyszerű: a belsőbb városrészek magas árai miatt sok vevő – különösen hitelből vásárló háztartások – már csak kijjebb talál megfizethetőbb alternatívát.

Közben az agglomeráció és Budapest közötti árkülönbség is szűkül: a kivitelezési és építőanyag-költségek hasonlók, a különbség jórészt a telekárakban marad meg.

A felújítandó ingatlanokkal kapcsolatban Leskó óvatosságra intett. Szerinte a laikus vevők gyakran alábecsülik, mennyi pénzt, időt és bizonytalanságot jelent egy komolyabb átépítés vagy bővítés. Sok esetben egy rossz állapotú ház felújítása végül majdnem annyiba kerülhet, mint egy vadiúj ház felépítése, vagy megvásárlása.