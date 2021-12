A bankok egyelőre nem tapasztalnak összefüggést a gyermeket nevelő családok személyijövedelemadó-visszatérítése és a növekvő hitelfelvételi kedv között – derült ki a VG körkérdéséből. Lapunk azt követően kereste fel az intézeteket, hogy több olvasónk is jelezte, a február 15-ig várható kifizetés miatt bátrabban kezeli a pénzügyeket, és kölcsön segítségével „erősíti” a karácsonyi ajándékozást.

Fotó: Darnay Katalin

A Budapest Bank a személy kölcsön esetében nem tapasztalt élénkülést az szja-visszatérítés miatt. Az áruvásárlási hitelek utáni érdeklődés szezonálisan a 4. negyedévben a legerősebb, erre számítanak most is – az éves áruhitel-forgalom több mint 35 százalékát ebben az időszakban folyósítják. A bank reakciója alapján az idén az egyik nagy kérdés az, hogyan biztosítható az áruellátás folytonossága, ami az előző évekétől eltérő bolti kínálatot jelenthet, a termékek drágulása pedig növeli a vásárlói kosár méretét, ami kihat a hitelek átlagos nagyságára is. Novemberben a Black Friday és az azt megelőző akciók lesznek meghatározók, a különböző futamidejű, 0 százalékos THM-konstrukciókra várható a legnagyobb kereslet.

Az MKB tapasztalatai szerint

az év véghez közeledve valóban nő az ügyfelek kedve a fedezetlen személyi kölcsön felvétele iránt.

Ennek az egyik oka az ajándékozás, a másik, hogy a Black Friday keretében nagy értékű termékekre (szórakoztatóelektronika, háztartási gépek) hirdetett akciós árak is növelik az ilyen típusú hitelek igénylése iránti hajlandóságot. A pénzintézet szerint az szja-visszatérítés hatásaként valóban megjelenhetnek olyan ügyfelek is a szabad felhasználású hitelek piacán, akik korábban nem terveztek ezekkel a termékekkel, de ezt még korai egyértelmű trendként azonosítani.

A Takarékbanknál úgy vélik, a személyi jövedelemadó visszatérítése nem hozható bizonyítottan összefüggésbe a kölcsönfelvételi kedvvel. Az elmúlt években azt figyelték meg, hogy karácsony előtt megnőtt a hitelfelvétel, amihez az ilyenkor gyakori vásárlást ösztönző akciók is nagyban hozzájárulnak.

Az OTP az elmúlt években az áruhitelpiac októberi megtorpanását tapasztalta, mintha az ügyfelek kivárnának a Black Friday akcióira. Az év vége ezzel együtt nagyobb érdeklődést és hitelfelvételt generál majd a bank szerint, amely a személyi kölcsön terén nem lát a megszokottól eltérő, a folyósítások volumenét növelő egyedi hatást.

Az UniCredit azt válaszolta, hogy nem érzékeli a személyi kölcsönök iránti kereslet számottevő élénkülését.

Tapasztalatunk szerint a személyi kölcsönök egyik hagyományos felhasználási területe a lakásfelújítások finanszírozása, amikor a néhány millió forintos kiadásokat az ügyfelek nem jelzáloghitelből kívánják előteremteni. A hazai piac sajátossága az is, hogy az év végi ünnepek nem kedveznek a személyikölcsön-piacnak. Évtizedes trend, hogy a november és a december a leggyengébb hónapok közé tartozik, és ezt a Magyar Nemzeti Bank statisztikái is mutatják. Erre az időszakra inkább a keretjellegű termékek, a hitelkártya- vagy a folyószámlahitel használata jellemző

– írták.