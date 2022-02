Fotó: 123rf.com

Használd ki a lehetőségeidet!

Ha babát várunk - sőt, akár már a tervezéskor is - célszerű lehet számba venni, milyen támogatásokra számíthatunk, hiszen így jóval több maradhat a családi kasszában. Az egyik legkedvezőbb ilyen konstrukció például a CSOK, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, melynek már létezik plusz két fajtája: az MCSOK és a CSOK+MCSOK (a két támogatás együttes felvétele) is. A CSOK mértéke a vállalt gyermekek számával változhat - azonban már egy gyermektől kezdve is jelentős, vissza nem térítendő kedvezmény. Érdemes tehát utánanéznünk alaposabban, mennyi támogatást kaphatunk, hiszen megalapozhatjuk vele (leendő) családunk jövőjét is.

A blokkok és a visszajárók

Figyelmetlenségből sajnos bármikor előfordulhat, hogy többet fizetünk a kasszánál, mint kellene. Bár ritkán, de ez is akár több száz, ne adj’ isten, ezer forintot jelenthet, ezért mindig célszerű ellenőriznünk, a blokkon álló összeg milyen viszonyban van a valósággal. Azaz: ugyanannyi-e a visszajáró, amennyit kapnunk kellett, le lettek-e vonva a kedvezmények, és mindenből csak az és csak annyi szerepel a listán, amiket szerettél volna?

Merre az arra?

A kereskedelem - a közvélekedéssel szöges ellentétben - bizony nem csak a vásárló érdekeit nézi. A magasabb profit érdekében gyakran alkalmazott taktika, hogy a legszembeszökőbb helyekre teszik a boltok a magasabb árú termékeket - hogy ezáltal is vonzóbbnak tűnjenek. Ha azonban tudjuk, hogy érdemes a lejjebb/hátrébb helyezett, közeli lejáratú vagy akciós termékek között is nézelődni, nem válunk impulzusvásárlóvá: így pedig máris több száz forintot megtakaríthatunk egy bevásárláskor.

Amikor a hűség aranyat ér

A bevásárláskor ezt vehetjük akár szó szerint is: ha van lehetőségünk arra, hogy törzsvásárlói kártyát kapjunk, esetleg látunk az akciós újságokban bármilyen kedvezménykupont, esetleg leárazásos napokat, figyeljünk rájuk oda! A kedvenc márkáink esetében pedig célszerű gyűjteni a pontokat, esetleg letölteni a megfelelő applikációkat, hiszen azokkal is további árengedményekhez juthatunk.

Az újrahasznosítás és -használás trükkje

Tegyük fel, hogy van egy régi, már többszörösen bizonyított használati tárgyunk (pl. táska, hajszárító, etetőszék stb.), aminek csak annyi a baja, hogy kicsit kopott, esetleg leszakadt/letört róla valami. Ilyenkor merül fel sokakban a kérdés: vegyünk újat? Ha spórolni szeretnénk, akkor semmiképp: amennyiben van hozzá anyagunk, próbáljuk megjavítani saját magunk! Vagy ha végképp menthetetlen, érdemes körülnézni az ismerősi körben, hátha valakinek épp van abból a tárgyból elfekvőben.

+1. Egy kis üzletelés

Ha pedig nekünk van felesleges holmink, ne habozzunk: tegyük fel valamelyik online aukciós oldalra, esetleg kérdezzünk körbe, hátha valakinek szüksége van rá. Évi 600.000 Ft-ig így szuper, adómentes mellékjövedelemhez juthatunk, amelynek biztos, hogy hamar megtaláljuk a helyét.

Bárhogy is nézzük: ha a családunk bővül, az mindenképp pluszkiadásokat is jelent majd - ám korántsem mindegy, mennyit. Ha a fentiekből akár csak néhányat is megfogadunk, már biztosíthatjuk, hogy a családi büdzsé kevésbé érezze meg a változásokat, és az új családtagra való felkészülés időszaka valóban örömteli lehessen.