Minden helyzetben vannak nyertesek és vesztesek, ahogy a járvány alatt, úgy vélhetően a háború után is ezt láthatjuk majd – mondta a VG-nek Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) társelnöke. A Videoton társ-vezérigazgatója hozzátette, egyelőre felmérhetetlen, hogy a gazdaság szövete mennyire sérül, az ugyanis nagyban függ a háború hosszától és az azt lezáró egyezmények tartalmától is. Az mindenesetre egyértelmű, hogy most

nagyon erős rángatásoknak, szokatlan behatásoknak van kitéve a rendszer, ám aki megérzi ezek logikáját, irányát, ütemét, és egyébként szervezetileg is rugalmas működésre van nevelve, az előnybe kerülhet a versenytársaival szemben.

Lakatos Péter hangsúlyozta, most azért a rugalmasságnál több kell, ütésállónak is kell lenniük a vállalatoknak.

Fotó: Kallus György

Az MGYOSZ társelnöke a hatósági árakról úgy vélekedett, hogy alkalmazásuk a piac tökéletlensége esetén elvileg nem ördögtől való, ugyanakkor indokoltnak, átmenetinek és a legszélesebb értelemben normatívnak kell lenniük.

Az állami beavatkozások ár- vagy kereskedelmi szabályozással az elmúlt 70 évben, de különösen az elmúlt 30 évben, mindig egy-egy koporsószeget jelentettek a szabadpiac evolúciójában, ugyanakkor kétségtelen, hogy sokszor a társadalmi feszültségek valós enyhítését szolgálhatják

– fogalmazott, és mindezt azzal egészítette ki, hogy az energiapiacokon oligopol helyzetben lévő szereplők a szállításaik visszafogásával beavatkoznak a piac természetes működésébe, ami problémát jelent, és amit szerinte az európai versenyhatóságoknak is ki kell vizsgálniuk, és keményen fel kell lépniük ellene.

Mivel a hazai vállatok életét számtalan körülmény nehezíti, előfordulhat, hogy egyes cégek elbocsátásokba kezdenek, ezzel együtt Lakatos Péter úgy látja,

a munkaerőpiac továbbra is munkaerőhiánytól szenved, amit a demográfiai mutatók évről évre csak erősítenek.

„Inkább azt gondoljuk, hogy ha középtávon a turizmus is visszatér a régi lendületéhez, és ha mellé egy átlagos építőipari konjunktúra társul, akkor munkaerőimportra lesz szükség, ha ugyanis nem érkezik munkaerő, akkor folyó termelések árazódnak ki. De a szolgáltató szektor hatékonyságának növelése is elengedhetetlen lesz a gazdasági növekedés fenntarthatóságához” – szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy várható-e, hogy az emelkedő nyersanyagárak, kamatok és az egyre nagyobb költségek miatt tömeges bedőlések következnek be a cégvilágban, úgy válaszolt: ez a bankok viselkedésétől is függ. Bár egyes érzékeny szakmákban kialakulhatnak feszült szituációk, de szerinte összességében a reálszféra tőkeszerkezete nem ad okot extra nyugtalanságra, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy egyelőre. Az viszont biztos, hogy egyik pillanatról a másikra egy teljesen új gazdasági környezetbe csöppentünk az emelkedő inflációval és a megugró kamatokkal, ami mindenképpen új kihívás az elmúlt évtized után. „Egy generáció felnőtt, amelyik nem tanult meg inflációs környezetben, magasabb kamatok mellett dolgozni, irányítani” – hívta fel a figyelmet Lakatos Péter.