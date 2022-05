Nem mondom, hogy nem fog fájni, de ez sokkal piackonformabb, mint a miniszterelnök tegnapi bejelentése, ugyanis azt mutatják, hogy van egy fajta tehermegosztás a költségvetés bevételi és kiadási oldala között – értékelte a VG-nek Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, miután Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter kormányinfón bejelentette,

összesen 2000 milliárd kiigazítást hajt végre a költségvetésben, a kiadások visszafogásán túl a különadók kivetéséből 800 milliárd forintot várt kormány

az alábbi ágazati bontásban:

- a bankoknál 250 milliárd forint, tranzakciós illeték összege 50 milliárd, összesen 300 milliárd forint,

- a biztosítóktól 50 milliárd forintot vonnak el,

- az energiaipar, főként a Moltól, 300 milliárd forintot,

- a kiskereskedelmi szektor 60 milliárd forintot fizethet be

- a telekommunikációs vállalatok 45 milliárd forintot,

- a légitársaságok pedig 30 milliárd forintot,

- gyógyszerforgalmazó szektor 20 milliárd forinttal

- a reklámadót is visszahozzák, amelyből 15 milliárd forint bevételt vár a kormány.

Az ING Bank vezető elemzője úgy látja, kifejezetten aránytalan, hogy jövőre egész évre már tudják, az érintett cégek, hogy mennyit kell fizetni, idén azonban még ezzel nem számolt senki, ez várhatóan az év második felében fog megjelenni. Ezzel együtt szerinte a 2000 milliárd forintos kiigazítás jelentősnek mondható, ami azt mutatja, hogy a költségvetés kiadási oldalán ott van a mozgástér. Ha az év végén azt látja a büdzsé, hogy nem kell az 1200 milliárd forintot teljes egészében elvonni, akkor itt fog igazodni a költségvetés, nem a bevételi oldalhoz fog nyúlni várakozásai szerint.

Fotó: Balazs Mohai / Bloomberg via Getty Images

Virovácz Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy GDP arányosan nagyjából akkora tételt vonnak el, mint a 2010-es évek elején, amikor először kivetették a különadókat. Úgy számolt, hogy szinte akkor 1,3 százalék volt a bruttó hazai termék arányában, ez most 1,25-1,3 százalékra jön ki. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy ennyivel javulhat a költségvetés egyensúlya.

A fene se tudja, nem lehet tudni, hogy miképp fogják a piacok értékelni

- mondta arra a kérdésre, hogy mi várható a forint piacán. A negatív hatások már megtörténtek, szerinte szépen lassan a piac megemészti majd ezeket az intézkedéseket. „Az a jó hír, hogy a költségvetési helyzet konszolidálva lesz, ez hozhat valamilyen kiigazodást a forint piacán, de ehhez kell az is, hogy az MNB folytassa a szigorítást” - hangsúlyozta az elemző, a legjobb esetben várakozásai szerint 380-385 forintos sávba visszamehet az euró árfolyama, de azt is hozzátette, ez még optimistának tűnik.