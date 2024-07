Történelmi pillanat: közel húsz év után ismét a magyar államé a reptér

Konkrét tervei vannak a magyar kormánynak arról, hogy hova akarja eljuttatni a következő évtizedben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, amelynek megvásárlásáról, a tranzakció részleteiről és a jövőbeni fejlesztésekről tartott sajtóeseményt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Ferihegyen a francia Vinci társtulajdonos Nicolas Notebaert vezérigazgató jelenlétében. A tárcavezető szerint a magyar gazdaság is jól jár adásvétellel, amelynek hasznából a családok, a cégek és az állam is kiveheti a részét. Bejelentette, 2025. január elsejével a kormány kivezeti a légitársaságokat sújtó különadót. Szóba kerültek a reptéri késések, is, Nagy Márton szerint az egyik legnagyobb problémát a túl olcsó légtérhasználati díj jelenti, a Vinci vezérigazgatója hangsúlyozta, bár ez nem üzemeltetési kérdés, mindent megtesznek, hogy a helyzet rendeződjön.