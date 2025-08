Kína fellép a túlkínálat ellen: durván átszabhatja az elektromos járművek piacát

Behúzhatja a kéziféket az autóipar. Kína arra ösztönzi elektromos járműiparát, hogy hagyjon fel az árak csökkentésével és korlátozza a termelést, mivel Peking attól tart, hogy a tartós defláció veszélyezteti a gazdasági növekedést. Az elmúlt hónapokban a kínai tisztviselők többször is szóba hozták, hogy szükség van a túlkapacitással küzdő ágazatok, például az elektromos járműipar megzabolázására.

A kínai elektromos autók népszerűsége Európában is növekszik / Fotó: Xinhua via AFP

A probléma kapcsán Hszi Csin-ping is megszólalt. A kínai elnök szokatlanul nyers hangvételű beszédében bírálta a tartományi kormányokat amiatt, hogy túlzott mértékben fektetnek be a mesterséges intelligenciába, a számítástechnikai kapacitásba és az elektromos járműgyártásba. Ezek ugyan Peking által is stratégiai prioritású iparágak, azonban fenyegeti őket a túlfűtöttség veszélye is – számolt be róla a The Guardian.

Kína több nagy autógyártója – köztük a Tesla riválisának számító és Szegeden autógyárat építő BYD – a múlt hónapban meghallgatáson vett részt a kínai szabályozó hatóságoknál, ahol figyelmeztetést kapott a túlkapacitás miatt. Az elemzők szerint Kína kormányzati szervei gyorsan reagáltak Hszi legutóbbi kijelentéseire, és ígéretet tettek a túlkínálat visszafogásának elősegítésére.

Az olcsóbb termékeket preferálják a kínai fogyasztók

A probléma azonban ennél összetettebb. A kínai gazdaság ugyan versenyképes, de a fogyasztók nem akarnak megválni a pénzüktől, és emiatt már a legalacsonyabb árakat várják el, azokat keresik. Erre reagálva több iparág szereplői is a költségszint közelébe csökkentik áraikat, hogy minél nagyobb piaci dominanciát érjenek el.

Ez alól a kínai elektromosjármű-gyártók sem kivételek. A BYD többször is csökkentette az alacsony kategóriás, de rendkívül népszerű Seagull modelljének árát, legutóbb 55 800 jüanért (2,7 millió forint) kínálta, ami csaknem 20 százalékkal alacsonyabb a hivatalos kiskereskedelmi árnál. A BYD egyik versenytársa, a Great Wall Motors júniusban új verziót dobott piacra Ora 3 modelljéből, amelynek ára körülbelül 20 százalékkal alacsonyabb a tavaly szeptemberi kiskereskedelmi árnál.