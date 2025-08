Órákon át nem lesz internet Budapesten és több településen

A Magyar Telekom közleménye szerint több településen is várható átmeneti szolgáltatáskiesés a következő napokban. A munkák következtében analóg és digitális telefonszolgáltatásuk, internet- és IPTV-szolgáltatásuk szünetelése várható a Magyar Telekom Nyrt.-n kívül álló ok miatt – írta meg az Origo.

Leállások jönnek a Telekom több szolgáltatásában / Fotó: Ken stocker / shutterstock

Felkészültek a panaszkezelésre is: arra kérik ügyfeleiket, hogy ha a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztalnak szolgáltatásukban, és rendelkeznek digitális elosztóval, akkor indítsák újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Ha az észlelt hiba ezután is fennáll, ügyfélszolgálatuk segítséget nyújt a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.

Mikor és hol lesznek leállások a Telekomnál?