Erre érdemes odafigyelni: Több tízmillió forinttól is eleshetnek a vállalkozások

Milyen lehetőségei vannak az áfa-visszaigénylésnek?

Az adóalap-csökkentés az elévülési időn belül önellenőrzés keretében lehetséges. A követelés elévülését követően pedig akkor van lehetőség az áfa visszaigénylésére, ha az elévülési időn belül következik be olyan ok, ami a behajthatatlanságot indokolja. Ekkor viszont nem önellenőrzéssel, hanem az úgynevezett különös adóvisszatérítés szabályai szerint lehet a behajthatatlan követelést terhelő áfát az adóhatóságtól visszakérni, ami némileg bonyolultabb folyamat, de mindenképpen érdemes élni ezzel a lehetőséggel is – emelte ki a Niveus Consulting Group szakértője.