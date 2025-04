Áruhitel: négyéves mélypont, hogyan tovább?

Az idei év második hónapjában mindössze 2,67 milliárd forint értékű áruhitel mozdult meg, ennyit vettek fel a lakossági ügyfelek. Ennél gyengébb teljesítményt utoljára 2022 áprilisában nyújtott ez a szegmens. Arra pedig, hogy a februári 10 133 áruhitelnél kevesebb szerződéssel találkozzunk, még egy évvel hátrébb kell lapozni a naptárakban – utoljára 2021 áprilisában kötöttek tízezernél kevesebb szerződést az ügyfelekkel a hitelnyújtók – közölte Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője.

Az áruhitel felvételének stagnálása szezonális és inflációs hatással is magyarázható /Fotó: Székelyhidi Balázs

Éves összevetésben az év első két hónapjában mind darabszámban, mind értékben 18 százalékos visszaesést mutat a piac. Mindezt úgy, hogy a nem folyószámla jellegű termékek hitelvolumene 48 százalékkal nőtt éves összevetésben, míg a megkötött hitelszerződések darabszáma stagnálást mutat.

Az áruhitelek ma a piac mindössze egy százalékát teszik ki, miközben két éve, 2023 decemberében száz megkötött lakossági hitelszerződésből még több mint három áruhitel volt.

Beszűkült piac, nem megy az áruhitel

A visszaesés egyik oka természetesen a szezonalitás. Gergely Péter szerint az év első hónapjai jellemzően nem erősek az áruhitelpiacon, hiszen a termék jellegéből adódóan a karácsonyi értékesítési csúcs után vagyunk, amikor az emberek a kiköltekezés után összébb húzzák a nadrágszíjat. Ugyanakkor a mostani visszaesés okait azért érdemes kicsit alaposabban megvizsgálni, mert egy lendületét visszanyerő piac kezdett el decembertől komoly mértékben zuhanni. Tavaly novemberben még történelmi csúcsot, 5,72 milliárd forintos kihelyezést és 22 ezernél is több szerződést regisztráltak a finanszírozók. Az akkori fellendülés motorja a szakértő szerint az inflációs sokk utáni fellélegzés időszaka volt, ám emellett fontos piacbővítő elem volt az is, hogy az áruhitelre specializálódott pénzügyi szolgáltatók mostanra már a webshopokban rendelt termékek mellé is pillanatok alatt tudnak kölcsönt nyújtani.

A visszatérő infláció és a pangó piac az okok között

A Biztos Döntés pénzügyi szakértője szerint a visszaesés okai többrétegűek. Az biztos, hogy az infláció visszatérése nem tett jót a piacnak, mivel a bizonytalanság ismét megjelent a családokban, aminek következménye a háztartási beruházási kedv megcsappanása volt. Ennek kapcsán arra emlékeztet, hogy az év első két hónapjában az üzemanyag-forgalmazás nélkül számolt kiskereskedelmi forgalom 6,4 százalékos éves növekedésétől elmaradó mértékben, 3,2 százalékkal nőtt csak az áruhitelben leginkább érintett bútor, műszaki cikk és számítástechnikai eszközök értékesítése. Igaz – teszi hozzá Gergely Péter –, ez kizárólag a családi informatikai fejlesztések elmaradásának tudható be, ahol nem sikerült a 2024-es bázisév adatait sem meghaladni, miközben a bútor és műszaki cikkek forgalma az év első két hónapjában 7 százalékot meghaladó mértékű növekedést mutat.