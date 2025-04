Húsvét: elárasztották a magyarok a szálláshelyeket, ennyit költenek – de vannak még kedvező last minute ajánlatok

Húsvéti wellness: mibe kerül és hova érdemes utazni ilyenkor – belföldi körkép

Többségében 2-3 éjszakára utaznak, és zömében legfeljebb 170 ezer forintot szánnak szállásra és ellátásra a húsvéti wellnessre készülők. Belföldön még bőséges a szálláskínálat, bár már most is vannak olyan szállodák, amelyek kitehetik a megtelt táblát nagypéntektől: a húsvéti wellness idén is elég ok az utazásra.