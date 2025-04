Megjött az első Auchan Go, itthon is elterjedhetnek az okosboltok

Megnyílt Magyarország első, önkiszolgáló Auchan Go kereskedelmi pontja. Az új, mesterséges intelligencia által vezérelt kamerarendszerrel és súlyérzékelő polcrendszerrel működő, mindössze 18 négyzetméteres üzlet a nap 24 órájában kínál egyszerű és gyors vásárlási lehetőséget – számolt be róla lapunk. A modell azonban nem újdonság: világszerte elterjedtek az okosboltok, itt, a régióban, sőt nálunk is működnek hasonló elven üzemelő egységek.

Az AuchanGo Franciaországból indult hódító útjára, de már többfelé nyitottak okosboltokat / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Merre találhatóak okosboltok?

Az érintésmentes, személyzet nélküli üzletek sikertörténete nem ma kezdődött. Az egyik első olyan bolt koncepcióját ahol nincs pénztáros és a vásárlás teljesen automatikusan történik, az Amazon vezette be Amazon Go néven az Egyesült Államokban, Seattle-ben, ahol 2016-tól tesztelték, majd a nagyközönség számára 2018 elején nyitott meg. Náluk a vásárlók az Amazon Go alkalmazással belépnek a boltba, leveszik a termékeket a polcról, majd egyszerűen kisétálnak. A rendszer érzékeli, hogy mit vittek el és automatikusan levonja az összeget az Amazon-fiókjukból.

Az elmúlt években világszerte elterjedt ez a fajta üzlettípus, különösen a technológiai fejlesztésekre nyitott városokban. Az üzletek mesterséges intelligenciára, kamerákra, szenzorokra és okostelefonos alkalmazásokra építenek annak érdekében, hogy a vásárlás gyorsan és emberi kontaktus nélkül történjen.

Ma már találni okosboltot egyebek mellett

Svédországban, Viken városában szintén 2016 óta, ahol a vásárlók egy mobilalkalmazás segítségével léphetnek be, szkennelik a termékeket, és a vásárlás végén a rendszer havonta egyszer kiszámlázza az összeget,

szintén az okos technológia irányítja a Tesco pénztáros nélküli boltját, a Tesco GetGo-t, amelynek első üzletét 2021 októberében nyitották meg Londonban, a High Holborn utcában és ma már több nagyvárosban fogadja a vevőket. Itt a vásárlók a Tesco.com alkalmazás segítségével bejelentkezhetnek, kiválaszthatják a kívánt termékeket, amelynek értékét az alkalmazás automatikusan levonja.

Németországban, Renningen város pályaudvarán 2021 februárjától vásárolhatnak a vevők egy automatizált szupermarketben, ahol érintőképernyőn választhatják ki a termékeket, kártyával fizethetnek, majd a kiadórészlegnél vehetik át azokat, anélkül hogy bárkivel találkoznának. A kisebb városokban 24 órás, teljesen önkiszolgáló minishopok működnek náluk.

Kínában szinte minden nagyobb városban üzemel okosbolt, különösen Peking, Sanghaj és Shenzhen környékén.

Automatizált kisboltok működnek Tokióban és más nagyvárosokban is hatalmas termékkínálattal, friss, csomagolt melegételekkel és egyéb szolgáltatásokkal, mint számlafizetés, jegyvásárlás, csomagküldés, másolás vagy nyomtatás.

Két éve nyitott meg az első személyzet nélküli Auchan üzlet

Az Auchan Go hálózat legelső érintésmentes üzletét 2021 szeptemberében, Lille közelében, Croix-ban, az EDHEC Üzleti Iskola Kampuszán nyitotta meg az áruházlánc. A vásárlók az Auchan Go alkalmazás segítségével léphetnek be a 40 négyzetméteres üzletbe. A boltot 28 kamerával, valamint polc alatti mérlegekkel szerelték fel a termékválasztás nyomon követésére. Az első személyzet nélküli üzlet sikere után a következő 86 négyzetméteres és 138 kamerával ellátott boltot a Villeneuve d’Ascq-i székhelyén adta át az Auchan France, a márka afféle innovációs laboratóriumaként, a jövőbeli bevezetés lehetőségeit vizsgálva.