Nagyon rossz hír érkezett az M6-os autópálya horvát folytatásáról: ennek nem fognak örülni az Adriánál nyaraló magyarok

Június végére, július elejére fejezik be a horvátok Pélmonostor és a magyar határ között vezető autópálya-szakaszt, a sztráda azonban várhatóan csak szeptembertől lesz használható – jelentette be Facebook-oldalán Hargitai János országgyűlési képviselő.

Még idén átadják az új horvát autópálya-szakaszt, Boszniára azonban még várni kell / Fotó: AFP

A Budapest és Eszék közötti utolsó, még hiányzó autópálya-szakasz építéséről korábban a Vecernji List című horvát hírportál közölt részleteket Kiemelték, hogy a Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig, Ploceig tartó közlekedési folyosó horvátországi szakasza 88,6 kilométer, amelyből 83,6 kilométer már elkészült. A fennmaradó öt kilométer, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, júniusig lesz kész.

Az utolsó, még hátralévő szakasz megépítésére 2023 augusztusában szerződött a minisztérium az Osijek Koteks vállalattal. A beruházás értéke 46 millió euró, amelyet teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) finanszíroz.

Jól halad a horvát projekt

A Bama.hu Baranya vármegyei hírportál cikke szerint a szóban forgó öt kilométeres szakaszon nyolc objektum épült, köztük egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A leghosszabb a Karasica-viadukt, ami 318 méter hosszú, és a Karasica folyót, valamint a Pélmonostor-Magyarbóly vasutat íveli át.

A magyarországi autópálya-szakaszt (M6) a horvát határig már tavaly befejezték. A horvát szakasz megépítésével Eszékről Budapestre kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, ezzel a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.

Mivel a horvátok jól haladnak az építkezéssel, így június végére, július elejére be is fejezik a beruházást. Ezt Hargitai János is megerősítette.

Az ugyanakkor sokak számára rossz hír, hogy a használatba vételére azonban még várni kell, az azt megelőző különböző hatósági eljárások várhatóan csak szeptemberre zárulnak le. Vagyis nyári főszezonban, amikor sok magyar nyaraló igyekszik a horvá tengerpartra, még nem tudjuk használni az autópálya ezen szakaszát.